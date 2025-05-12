明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・月次財政収支

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１５：００ 英・失業率

１５：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：３０ 米・消費者物価指数

※日・閣議

※インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，大成建<1801>，大林組<1802>，大和ハウス<1925>，ヤクルト<2267>，キリンＨＤ<2503>，サントリＢＦ<2587>，三越伊勢丹<3099>，ネクソン<3659>，王子ＨＤ<3861>，東ソー<4042>，三菱ケミＧ<4188>，ＵＳＳ<4732>，出光興産<5019>，住友電<5802>，フジクラ<5803>，ダイフク<6383>，ホシザキ<6465>，アズビル<6845>，日産自<7201>，ホンダ<7267>，ヤマハ発<7272>，ゼンショＨＤ<7550>，オリンパス<7733>，大日印<7912>，サンリオ<8136>，りそなＨＤ<8308>，住友不<8830>，ＮＸＨＤ<9147>，カプコン<9697>，ニトリＨＤ<9843>，ＳＢＧ<9984>ほか



出所：MINKABU PRESS