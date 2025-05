ドローン芸人の谷+1。(タニプラスワン/44)が12日、自身のインスタグラムを更新。イタリアの番組に出演し、自身3つ目のギネス記録を樹立したことを明かした。谷は、「本日、イタリアで放送されました」と書き出し、「イタリアのギネス記録番組で3つ目のミニゴルフにホールインワンするまでの最速タイムギネス記録樹立 ドローン芸初となるギネス三冠」と報告し、記録を誇った。続けて「今まで積み上げてきたものが全て無駄ではなく意味のあったこと思えた瞬間を味わうことができました!成せばなることを証明できた気がします!」とし、「引き続き邁進して参りますので応援宜しくお願い致します」と意気込んだ。

また、谷はORICON NEWSの取材に、自身の“芸”について振り返り、「2014年に生み出した『ドローン芸』。ずっと続けてきましたが、前例のないジャンルであったため、認められるための基準すら存在しませんでした。誰にも認められていないなと感じながら、それでも信じて続けてきた日々でした」と回顧。「“0を1にする”というのは、前例がないからこそ、不安と孤独も伴います。それでも今回、世界基準となるギネス記録という形で成果を残すことができ、今までやってきたことが決して無駄ではなく、確かな意味を持っていたと証明できたと思っています」と、達成感を感じることができたとした。そして「人生、あきらめずに歯を食いしばり、しがみついて、前に進み続けてきました。そして、僕とつながり、関わってくださった皆さんのおかげで、ギネス世界記録『3冠』という結果につなげることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます」と感謝の言葉を述べ、最後に「やっぱり改めてこの言葉に救われてきました。"If you put your mind to it, you could accomplish anythining."何事もなせば成る!」と、自身を奮い立たせてきた言葉を伝えた。