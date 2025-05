ギタリスト・PATA(X JAPAN)が所属するロックバンド・Ra:INが、6月から予定していた全国ツアー『Ra:IN “LIVE TOUR’25”』の中止を、12日に発表した。公式サイトでは「PATAがここ数年患っていた足の状態が悪化して、長時間立っていることが難しく、ライブ中の演奏に支障をきたすとの判断で、残念ながらこのような決定になりました」と報告。また、PATA本人もXを通じてコメントを発表。「足の調子が未だあまり良くないのと、背骨の骨折が判明しました」と明かし、「Ra:INメンバーと話し合い、6月、7月のツアーを延期させていただくことになりました」「8月までにはしっかり治して復帰したいです」と、復帰への意志をつづっている。

チケットの払い戻しについては、各会場の公式サイトで案内される。PATAは5月2日、3日、東京体育館で行われたライブ『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver "REPSYCLE" 〜 Life is still going on!! 〜』にゲスト出演。この際には車いすで登場し、hide with Spread Beaverのメンバーと一緒に演奏を披露したばかりだった。しかしその後、5日に開催されたライブイベント『hide tribute 2025 STUPID SIDE』については、体調を考慮して出演を見送っていた。一方で、Ra:INの全アルバム一斉ストリーミング配信は、予定通り“ロックの日”である6月9日からスタート。リマスターされた全作品が一挙に配信され、公式サイトには「Ra:INツアーが再開するまで、リマスターされた全アルバム全作品を聴きながら、しばらくの間、お待ちください。We'll be back soon!!!!!」とのメッセージが添えられている。