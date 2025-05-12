¡ÖÉ×¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¡×¾Ð´é¤ÈÎÞ¤Ç¸½Ìò¤ËÊÌ¤ì¡¢¥Ð¥ì¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÃÝÎ¤Êâ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¼¡¤ÎÌ´¡Ä¤½¤ÎÂç¤¤Ê¼ê¤È¿´¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
18ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿ÂçÃÝÎ¤Êâ(31)¤¬10Æü¡¢¾Ð´é¤ÈÎÞ¤ËºÌ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¯¸µÆüËÜÂåÉ½¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤ÎÎý½¬µòÅÀ¡Ö¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤é¤·¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾®³Ø5Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Éã½¨Ç·¤µ¤ó(57)¤Ï1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¡£ÂçÃÝ¤â²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â(Åìµþ)¤«¤é2012Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥½¡¼¥¨¥¢¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ºÆþ¤ê¤·¡¢183¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿¡£18ºÐ¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿Âç¤¤¯¤Æ¹¤¤¼ê¡£¸½ÌòºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥³¡¼¥È¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó(RS)¤ÏÁ´44»î¹ç¤Î¤¦¤Á10»î¹ç(5¥»¥Ã¥È)¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò2µ¨Ì³¤á¤¿ºòµ¨23¡Á24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½Ï¹Í¤ÎËö¤Ë¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤¾¡Íø¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ(PO)¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì¿ô¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æµ®½Å¤ÊÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÏÊ¿»³»íÕÁ(24)¤È¹ÓÌÚºÌ²Ö(23)¤¬¼çÀï¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅÏî´ºÌ(34)¤âÊ³Æ®¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçÃÝ¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¿¼ß·¤á¤°¤ß(22)¤äËÌÁë°¼²»(20)¤é¼ã¤¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ê¡¢»Ù¤¨¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤¿¤ê¡¢¤½¤Ã¤È¸ª¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¡Ä¼ê¤¬µÙ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ä»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì¿Í°ì¿Í¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸½Ìò¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸Ê¤Ë²Ý¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÃç´Ö¤ò¸ÉÆÈ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡½¡£¹õ»Ò¤ËÅ°¤·¤¿ÅÙÎÌ¤Ï¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡21Ç¯¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢4Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤òÌä¤¦¤È¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¸å¤Ë¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ØºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»î¹ç¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢23Ç¯10·î21Æü¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤òµó¤²¤¿¡£Îý½¬µòÅÀ¤ò¿À¸Í»Ô¤«¤éº´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢7372¿Í¤Î´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÀÄ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö(³«¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î)SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤òº´²ì¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¾¡¤Ä¤«¾¡¤¿¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè(¤Î¥Á¡¼¥à´Ä¶)¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶ÛÄ¥¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¡ÄËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½Ìò¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡¢4·î27Æü¤ÎNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºêÀï¡£2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤ÎPO½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âè3Àï¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¾¡¼Ô¤Ï1¥Á¡¼¥à(Í¥¾¡¤·¤¿Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹)¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉé¤±¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤¤È´¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À®Ä¹¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡£¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ(55)¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡Ö´°ÇÔ¡×¤òÇ§¤á¤¿°ìÀï¤ò¡¢ÂçÃÝ¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÃÝ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£PO¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢·è¾¡¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ËÀã¿«¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏNECÀîºê¤Ë½éÀï¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤â²¼¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âè2Àï¤ò3¡½0¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë½éÂå½÷²¦¤ÎºÂ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤Î3°Ì¤¬¿§¤¢¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÃÝ¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤òÍèµ¨°Ê¹ß¤Ø¤Î¡Ö¿¤Ó¤·¤í¡×¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£
¡¡¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡¤ÁÂ³¤±¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿É¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÄÉé¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¥Ç¥ó¥½¡¼»þÂå¤Ï²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤¤¡¢É¨¤ÎÂç¤±¤¬¤âÉé¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤¬ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤ë¡×¤È¾ï¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥½¡¼¤Ç¤â¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¤ÎÆéÃ«Í§Íý»Þ(31)¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Û(ÂçÃÝ)¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¡Ä¡×¤È¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢Äï¤Î°íÀÄ(29)¡áÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡á¤¬¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Á¡¢¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ(25)¤¬¥ì¥·¡¼¥Ö¡£¤½¤·¤Æ¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹á(34)¤¬¾å¤²¤¿¥È¥¹¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£²ÖÂ«¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤Î»ä¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Ëå¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¿»³¤È¹ÓÌÚ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤È¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¤¤¿ÂçÃÝ¤Ø¤Î¡Ö¤ªÊÖ¤·¡×¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¿¿¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¾¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÅØ¤á¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÂçÃÝ¤â¡¢¥³¡¼¥È¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë»þ¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¤¤Á¤ó¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä°ì²óµ¤»ý¤Á¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤¿¤é¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉ×¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÎÁÍý¾å¼ê¤Ï¡¢23Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤È¿©Âî¤ò°Ï¤à»þ´Ö¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏËèÆüÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶Å¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¡£Âç¤¤¯¤Æ¹¤¤¼ê¤È²¹¤«¤¤¿´¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö¼«Ê¬¡×¤è¤ê¤â¡ÖÃç´Ö¡×¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂçÃÝÎ¤Êâ¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ò¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¹¬¤»¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£(À¾¸ý·û°ì)