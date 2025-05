Spotifyは、日本最大級の都市型音楽フェスティバル『SUMMER SONIC(以下、サマソニ)』との共同プロデュースにより、3年連続となるコラボステージを実施する。

今年からはステージ名称を「Spotify Stage」にリニューアルし、8月16日と17日に幕張メッセで開催されるサマソニ東京にて、Spotifyの2つのプレイリスト「RADAR: Early Noise」、「+81 Connect」の世界観を体現したステージを展開。 Spotifyが躍進を期待する次世代アーティストをピックアップする「RADAR: Early Noise」からは、これまでに同プログラムに選出されたAKASAKI、ziproom、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、PAS TASTA、Billyrrom、ブランデー戦記、Mega Shinnosuke、Lavt、reina<reina (w.a.u BAND Set) x TRIPPYHOUSINGとしての出演>、レトロリロンに加え、リスナーベースを大きく伸ばしているKaneee、Chilli Beans.、muqueの計13組が登場。2日目となる8月17日には、J-Hip Hopプレイリスト「+81 Connect」 が、昨年に続き終盤でステージをジャック。次なる時代のJ-Hip Hopシーンを切り拓くElle Teresa、JP THE WAVY、swettyの3組が出演し、ラスト+81分を次々にコネクトしていくという内容だ。

なお、サマソニ出演アーティストの楽曲はSpotify公式プレイリスト「SUMMER SONIC 2025」、サマソニ「Spotify Stage」出演アーティストの楽曲は、Spotify公式プレイリスト「Spotify Stage in SUMMER SONIC 2025」にて配信中。

(文=リアルサウンド編集部)