これからの予定【発言・イベント】
16:00 ベッセント米財務長官 中国との協議について記者会見
17:00 ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀ウォッチャー会議出席
19:30 グリーン英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議出席
21:50 マン英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議で中立金利について講演
23:25 クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）で経済見通しについて講演（質疑応答あり）
13日
1:00 テイラー英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議出席
米中両政府、貿易交渉に関する共同声明をスイス時間12日午前に発表
ユーロ圏財務相会合
※予定は変更されることがあります。
17:00 ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀ウォッチャー会議出席
19:30 グリーン英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議出席
21:50 マン英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議で中立金利について講演
23:25 クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）で経済見通しについて講演（質疑応答あり）
13日
1:00 テイラー英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議出席
米中両政府、貿易交渉に関する共同声明をスイス時間12日午前に発表
ユーロ圏財務相会合
※予定は変更されることがあります。