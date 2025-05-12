16:00　ベッセント米財務長官　中国との協議について記者会見
17:00　ロンバルデッリ英中銀副総裁、英中銀ウォッチャー会議出席
19:30　グリーン英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議出席
21:50　マン英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議で中立金利について講演
23:25　クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）で経済見通しについて講演（質疑応答あり）

13日
1:00　テイラー英中銀委員、英中銀ウォッチャー会議出席

米中両政府、貿易交渉に関する共同声明をスイス時間12日午前に発表
ユーロ圏財務相会合

※予定は変更されることがあります。