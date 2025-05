2025年6月6日より全国公開される、ディズニー映画最新作『リロ&スティッチ』

『リロ&スティッチ』の公開を記念し、東急線沿線9つの商業施設でタイアップ企画「ディズニー映画最新作『リロ&スティッチ』公開記念キャンペーン」が開催されます☆

東急線沿線「ディズニー映画最新作『リロ&スティッチ』公開記念キャンペーン」

開催期間:2025年5月16日(金)〜6月15日(日)

開催施設:二子玉川ライズ S.C.、たまプラーザ テラス、グランベリーパーク、港北 TOKYU S.C.、青葉台東急スクエア、武蔵小杉東急スクエア、みなとみらい東急スクエア、五反田東急スクエア、cocoti

東急線沿線にある商業施設施設にて「ディズニー映画最新作『リロ&スティッチ』公開記念キャンペーン」を開催。

期間中、映画『リロ&スティッチ』が公開されることに合わせ、対象9施設にて、さまざまなタイアップ企画が実施されます☆

スタンプラリー &フォトロケーション

対象施設・スタンプラリー&フォトロケーション設置場所:

Aコース青葉台東急スクエアSouth-2 6階 キッズスペース横たまプラーザテラスゲートプラザ 1階 モールB口港北 TOKYU S.C.A館 6階 <109シネマズ港北>前Bコース五反田東急スクエア8階 レストランフロア 下りエスカレーター前cocoti2階 <オークラヤ住宅株式会社>前二子玉川ライズ S.C.テラスマーケット 3階 <109シネマズ二子玉川> ロビー内Cコースみなとみらい東急スクエアみなとみらい東急スクエア 4階 特設会場武蔵小杉東急スクエア武蔵小杉東急スクエア 1階 出入口横グランベリーパークワンダーシアター 1階 エスカレーター横(<GIGO>前)

「Wチャンス賞」応募方法:各コースのゴールスタンプが全て押された台紙裏面の応募券をハガキに貼り、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し応募先へ郵送

「Wチャンス賞」応募先:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-2-11 LOMASビル7F『リロ&スティッチ』公開記念キャンペーン事務局

「Wチャンス賞」応募締切:2025年6月16日(月)当日消印有効

※ 当選は賞品の発送をもってかえさせていただきます(7月発送予定)

1コースにつき3施設を巡る計3コースのスタンプラリーを開催。

1コース3施設全てのスタンプを集め、対象コースの映画館<109シネマズ>に持っていくと、映画『リロ&スティッチ』の限定オリジナルクリアファイルが先着合計3,000名にプレゼントされます。

3コース9施設全てのスタンプを集めると「Wチャンス賞」として、「スティッチ」がデザインされたクッションや

ビーチボールなどが当たる、映画オリジナルグッズの抽選に応募可能。

また、各施設に設置されたフォトロケーションにある二次元コードを読み取ると、もれなくスマートフォン用ポスターアート壁紙がダウンロードできます。

同時開催:東急線沿線6施設「トロピカルフェス」

開催期間:2025年5月16日(金)〜6月15日(日)

東急線沿線6施設では、ハワイをテーマとした「トロピカルフェス」を同時開催。

期間中、港北 TOKYU S.C.<バケット>の「ロコモコ風プレート」や、五反田東急スクエア<毎日パスタ>の「ハイビスカスレモネード」など、ハワイアンメニューを堪能できます。

「ワイアンメニュー」を注文された各店舗先着120名の方には『クールジェル』をプレゼント。

さらにグランベリーパークでは、ウクレレキットに自由に絵を描きオリジナルのウクレレを作るワークショップ、<イッツコムスポット>では、小中学生向けオンラインプログラミング教材「イッツコムラーニング デジタネ」の無料体験会などが実施されます。

みなとみらい東急スクエアでは、夏のリースや海のブレスレットを作ることができるワークショップが開催される予定です☆

※ワークショップに参加される小学生以下のお子さんは保護者同伴が必須となります

映画の世界を楽しみながら、ハワイのような心地いい雰囲気で買い物や食事が楽しめるスペシャル企画。

東急線沿線にて2025年5月16日より開催される「ディズニー映画最新作『リロ&スティッチ』公開記念キャンペーン」の紹介でした☆

2025年6月6日、完全実写化!ディズニー映画『リロ&スティッチ』 2025年6月6日、完全実写化!ディズニー映画『リロ&スティッチ』 続きを見る

©2025 Disney Enterprises,Inc.All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スタンプラリーやフォトスポットの設置!東急線沿線「ディズニー映画最新作『リロ&スティッチ』公開記念キャンペーン」 appeared first on Dtimes.