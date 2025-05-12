ÀÖ¤¤µ¿ÏÇ¤«¤é50Ç¯¡Ä73ºÐÂçÊªÇÐÍ¥¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤È¥Û¥Ã¥È¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²º¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆËè²ó¥¥å¥ó¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÂçÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×
´¨¤µ¤¬»Ä¤ëÆü¤Ë¸«¤»¤¿¾Ð´é
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»°±ºÍ§ÏÂ(73)¤Î¹ë²Ú¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀéÌÀ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÎÀ®À¥¤È´¨¤µ¤¬»Ä¤ëÆü¤Ë»£±Æ¡¡À®À¥¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÍñ¤È¤¸¶¾Çþ¤Ï¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÌÀ(¾®Àôº£Æü»Ò)¤È¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÎÀ®À¥(»°±ºÍ§ÏÂ)¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£ÁëºÝ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤±¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢Íñ¤È¤¸¶¾Çþ¤ò°Ï¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤¬²º¤ä¤«¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆËè²ó¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¡¡ÎÉ¤¤±üÍÍÂçÀÚ¤Ë¡Ä¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÂçÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÖ¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤¬¤ª°å¼Ô¤µ¤óÌò¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÇ¶áÍñ¤È¤¸¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TBS¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÀÖ¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç»°±º¤Ï1975Ç¯¤ÎÂè2ºî¡ÖÀÖ¤¤µ¿ÏÇ¡×¤Ç»³¸ýÉ´·Ã¤È¶¦±é¡£80Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£