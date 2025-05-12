aoenが、6月11日 (水) に発売されるDebut Single「青い太陽 (The Blue Sun)」に収録予定の楽曲「FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜」aoen ver.を5月16日 (金) に先行配信することが決定した。

この楽曲は、aoenを生み出したオーディションプロジェクト『応援 -HIGH 〜夢のスタートライン〜』で、ランナー（＝練オーディション挑戦者）たちが“シグナルソング”、すなわち課題曲として取り組んだもので、YouTubeにはオーディション時の11名によるバージョンが公開されている。そしてこの度、改めて7名のaoenメンバーで再レコーディングし、デジタル配信されることとなる。

「青い太陽 (The Blue Sun)」はCD全9形態を発売予定。発売日の6月11日（水）には、リリースを記念し＜aoen Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」＞を開催することも決定している。

リリース情報

■先行配信「FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜」
2025年5月16日　配信スタート
Pre-add/save：　https://aoen.lnk.to/FINISH_LINE

■デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」
2025年6月11日（水）発売
予約：https://aoen.lnk.to/the_blue_sun
詳細：https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24/


イベント情報

■＜Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」＞
日時：2025年6月11日（水0
会場：東洋・Zepp Haneda
詳細：https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24-4/

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