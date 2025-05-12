aoen、デビューシングル収録曲「FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜」aoen ver.を先行配信
aoenが、6月11日 (水) に発売されるDebut Single「青い太陽 (The Blue Sun)」に収録予定の楽曲「FINISH LINE 〜終わりと始まりの〜」aoen ver.を5月16日 (金) に先行配信することが決定した。
この楽曲は、aoenを生み出したオーディションプロジェクト『応援 -HIGH 〜夢のスタートライン〜』で、ランナー（＝練オーディション挑戦者）たちが“シグナルソング”、すなわち課題曲として取り組んだもので、YouTubeにはオーディション時の11名によるバージョンが公開されている。そしてこの度、改めて7名のaoenメンバーで再レコーディングし、デジタル配信されることとなる。
リリース情報
2025年5月16日 配信スタート
Pre-add/save： https://aoen.lnk.to/FINISH_LINE
■デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」
2025年6月11日（水）発売
予約：https://aoen.lnk.to/the_blue_sun
詳細：https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24/
イベント情報
日時：2025年6月11日（水0
会場：東洋・Zepp Haneda
詳細：https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24-4/
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