【一番くじ トムとジェリー Tasty Moments~おいしい毎日~】 価格:1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Tasty Moments~おいしい毎日~」をローソン、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで7月12日頃より順次発売する。価格は1回750円。

今回新たにアニメ「トムとジェリー」をモチーフにした景品が当たる一番くじが発売決定。商品ページがオープンし、景品のラインナップが公開された。

ホットサンドメーカー、ぬいぐるみ、ミルクピッチャーなどが上位賞として登場。ほかにもフィギュアチャームや巾着ポーチなど、 A賞からH賞までの8等級賞とラストワン賞が用意される。

次回は6月中旬頃に続報が届けられる予定。景品画像のお披露目などを期待したい。

商品ラインナップ

A賞 ホットサンドメーカー B賞 トムとジェリー ぬいぐるみ C賞 ミルクピッチャー D賞 マルシェバッグ E賞 テーブルウェアコレクション F賞 フィギュアチャーム G賞 巾着ポーチ H賞 ポスター&ステッカー ラストワン賞 タフィー ゼリーぬいぐるみ ダブルチャンスキャンペーン タフィー ゼリーぬいぐるみ

TOM AND JERRY and all related characters and elements, names, and indicia are (C) TM Turner Entertainment Co. WB SHIELD: (C) & TM WBEL. (s25)