東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
経常収支（3月）08:50
結果 36781億円
予想 37908億円 前回 40607億円
※要人発言やニュース
【米中関係】
米中両政府は2日間にわたる貿易交渉「大きな進展」「著しい進展」あったと発表
米中両政府は貿易交渉に関する共同声明をスイス時間12日午前に発表する
【米国】
トランプ米大統領
処方薬・医薬品の価格30％-80％引き下げへ、先週予告していた「重大発表」はこのこと
【インド・パキスタン】
インドとパキスタン停戦合意するも停戦協定違反したと互いに相手国を非難。合意破棄の可能性も
※経済指標
【日本】
経常収支（3月）08:50
結果 36781億円
予想 37908億円 前回 40607億円
※要人発言やニュース
【米中関係】
米中両政府は2日間にわたる貿易交渉「大きな進展」「著しい進展」あったと発表
米中両政府は貿易交渉に関する共同声明をスイス時間12日午前に発表する
【米国】
トランプ米大統領
処方薬・医薬品の価格30％-80％引き下げへ、先週予告していた「重大発表」はこのこと
【インド・パキスタン】
インドとパキスタン停戦合意するも停戦協定違反したと互いに相手国を非難。合意破棄の可能性も