ハーゲンダッツから、クリスピーサンド「抹茶ベリー」が期間限定で登場!

初夏を彩る抹茶と甘酸っぱいベリーのアクセントが華やかなアイスクリームです☆

ハーゲンダッツ クリスピーサンド「抹茶ベリー」

価格:351円(税込)

発売日:2025年5月13日(火)​

内容量:60ml​

販売先:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツ クリスピーサンド「抹茶ベリー」が、期間限定で登場!

人気フレーバーである抹茶の新たな組み合わせとして、ベリーに着目した、香り深い抹茶と甘酸っぱいベリーのハーモニーが楽しめるクリスピーサンドです。

抹茶の鮮やかな緑色とベリーの赤色のコントラストにより、見た目からも気分が華やかになります☆

抹茶の豊かな風味を、ベリーのフルーティーな甘酸っぱさが引き立てるクリスピーサンド​

香り高い抹茶アイスクリームに、ジューシーなラズベリーソースを加え、抹茶チョコレートコーティングで包み、パステルカラーがかわいらしい淡(あわ)みどりウエハース(抹茶ウエハース)でサンド。​

贅沢感のある抹茶の味わいに、ベリーの甘酸っぱいアクセントが楽しめる、爽やかで初夏にぴったりなクリスピーサンドです。

こだわりポイント1「コク深く香り高い味わいの抹茶アイスクリーム」​

風味豊かで香り高い抹茶とこだわりのミルクが織り成すコク深い味わいの抹茶アイスクリームで

ほろ苦い抹茶の味わいと、ラズベリーの酸味とのバランスを追求しています。

こだわりポイント2「甘酸っぱくジューシーなラズベリーソース​」

アイスクリームの中には、深い緑色の抹茶とのコントラストが美しい、真っ赤なラズベリーソース入り。

抹茶の風味と相性の良いラズベリーの酸味で、爽やかな味わいに仕上げられています。

こだわりポイント3「『淡(あわ)みどりウエハース』&抹茶チョコレートコーティング」​

「抹茶ベリー」のために、パステルカラーがかわいい「淡(あわ)みどりウエハース」を新たに開発。

軽やかな抹茶の風味が特徴で、初夏の爽やかさが表現されています。

また、コーティングは、甘くまろやかな味わいに仕上げるために、ほろ苦い抹茶とホワイトチョコを絶妙なバランスで組み合わせているのもポイントです。

初夏にぴったりの、抹茶とラズベリーの味わいが爽やかなクリスピーサンド。

ハーゲンダッツ クリスピーサンド「抹茶ベリー」は、2025年5月13日より、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどに期間限定で登場します。

