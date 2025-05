森永製菓より発売されている、ノンフライ製法で仕上げたスナック菓子「おっとっと」シリーズ。

「おっとっと」シリーズより、ポケモンがデザインされたパッケージの「おっとっと〈うすしお味〉」「おっとっと〈コーンポタージュ味〉」が発売されます☆

森永製菓「おっとっと」ポケモンパッケージ

発売日:2025年5月中旬より順次

販売エリア:全国

森永製菓の「おっとっと」シリーズに、ポケモンデザインが登場!

2025年は全75種のポケモンがおっとっとの菓子型としてラインナップされます。

さらに、ポケモンのお菓子の形を探し、特設サイト内の専用カメラからスマートフォンで読み取ると、菓子型を15種集めるごとにポケモンたちの特別なイラストが見られるコンテンツも公開。

親子やお友だちとともに食べても探しても楽しむことができます☆

おっとっと<うすしお味>/おっとっと<コーンポタージュ味>

発売日:2025年5月中旬〜順次 ※無くなり次第終了

内容量:

・おっとっと<うすしお味>52g(26×2袋)

・おっとっと<コーンポタージュ味>50g(25×2袋)

キャプテンピカチュウやリザードン・ラッキーなど、おなじみのポケモンたちをプリントした「おっとっと」

うすしお味とコーンポタージュ味の2種類、それぞれ2つのパッケージが楽しめます。

おっとっと おやつパック <うすしお味>/おっとっと おやつパック <コーンポタージュ味>

発売日:

・おっとっと おやつパック<うすしお味>2025年5月中旬〜順次 ※無くなり次第終了

・おっとっと おやつパック<コーンポタージュ味>2025年6月上旬〜順次 ※無くなり次第終了

内容量:50g(10×5袋)

おともだちともシェアしやすい、個包装タイプの「おっとっと おやつパック」

パッケージごとに異なるデザインが使用されているのもポイントです。

菓子型は全75種

おっとっとの菓子型として登場するのは、全75種のポケモンたち。

うすしお味とコーンポタージュ味に共通でアソートされるのは29種、うすしお味限定は24種、コーンポタージュ味限定は22種がランダムで入っています!

ブラウザコンテンツ「全75種のポケモンをゲットしよう!」

公開予定:2025年5月15日(木)11:00

ポケモンのお菓子の形を探し、特設サイト内の専用カメラからスマートフォンで読み取ると、全75種のポケモンをコレクション可能。

さらに今回は、お菓子の形を15種集めるごとにポケモンたちが集まった特別なイラストを楽しむことができます。

店頭ノベルティ(ミニタオル)

実施期間:6月23日(月)〜順次開始。各店舗無くなり次第、終了

対象菓子:「おっとっと〈うすしお味〉」、「おっとっと〈コーンポタージュ〉味」、「おっとっとおやつパック〈うすしお味〉」、「おっとっとおやつパック〈コーンポタージュ味〉」

店頭で対象の「おっとっと」を3個購入された方にはノベルティのプレゼントも。

ポケモンミニタオル全2種からいずれか1枚がプレゼントされます。

※店舗により一部お取り扱いのない場合があります

※店舗の状況に応じて開始日時が遅れる場合があります

※キャンペーンに関するお問い合わせに、実施企業・店舗ではお答えできません

2025年は全75種のポケモンがおっとっとの菓子型として登場。

森永製菓「おっとっと」ポケモンパッケージは、2025年5月中旬より順次販売開始です☆

