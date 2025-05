振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」のPRイベントとして5月8日、都内で「スタジオアリス ふりホ×seju 〜母の日スペシャルイベント〜」が開催された。ステージには芸能事務所sejuに所属する、Z世代に人気の今森茉耶さん、向井怜衣さん、平松想乃さん、田仲埜愛さん、夏川メガンさん、紗和さんが登壇。来年(2026年)1月以降に成人の日を迎える6名は、ひと足早く振袖姿を披露するとともに、母親に感謝のメッセージを伝えた。

「スタジオアリス ふりホ×seju 〜母の日スペシャルイベント〜」が開催○■成人式振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」とは?安心の一律価格にこだわった成人式振袖レンタル&前撮りパック「ふりホ」を展開しているスタジオアリス。約1,500種類もの振袖の中からスマホで簡単にお気に入りの1着を探せるだけでなく、前撮りの着付け・ヘアセット、小物付きの振袖一式、アルバム作成もついて10万9,780円(追加費用は一切なし)で利用できる。振り袖は、前撮り〜成人式の当日〜返却時まで長期間のレンタルが可能だ。振袖には、帯一式から着付けに必要な小物10点まで全て含まれる高品質のアルバム(撮影データ付き)もセットになっているこの日、タレントの6名は「ふりホ」アプリを使って選んだ華やかな振り袖姿を披露した。一体、どんな着物を選んだのだろう?「ふりホ」の利用イメージ○■振り袖のこだわりポイントは?今森茉耶さんが選んだ振り袖は、長寿、生命力の強さの象徴である鶴が2羽向かい合う柄をあしらったデザイン。多色使いせず、シンプルな色合いで仕上げられている。今森さんは「ふりホの検索の『モダン』のカテゴリから、この振り袖を見つけました。紅白の色使いに鶴ということで、縁起が良いですし、近くで見ると金色の縁取りが美しくて。伝統的でありつつ、現代的な可愛いセンスもあって、素敵だなと思って選びました」。鶴をあしらった髪飾りもポイントです、と笑顔を見せる。今森茉耶さん田仲埜愛さんが選んだ振り袖は、梅の柄をモチーフにしたモダンなデザイン。地色はチャコール、地紋は黒色ながら金彩が効果的に入っており、シックで上品な仕上がりとなっている。「普段から黒色の洋服を着ているので、黒をベースにした気持ちが落ち着くデザインを選びました。シンプルだけどモダンな柄です。あとはヘアスタイルを流行りのカチモリヘアにしてもらいました」と田仲さん。田仲埜愛さん夏川メガンさんが選んだ振り袖は、和風の構図に洋花やレース調の柄を合わせたデザイン。ダークブラウンの配色で、気品と重厚感がある。夏川さんは「普段は元気な明るいカラーを選ぶことが多いんですが、今回はたくさんのお花に、ところどころにゴールドの色使い、帯はレースをアクセントにちょっとガーリーテイストなところが気に入っています」。夏川メガンさん向井怜衣さんが選んだ振り袖は、桜の花を紋様化した中に、縁起の良い様々な柄が取り入れられたデザイン。金彩刺繍も華やかさを演出している。「普段、撮影の仕事では明るい色の衣装を着ているので、こういうシックな黒系のものを着たいと思っていました。すべての色味がカラフルではっきりしていて、お花の柄も可愛らしいところがとても気に入っています」と向井さん。向井怜衣さん平松想乃さんが選んだ振り袖は、蝶がモチーフの大きな柄の中に、牡丹の花びらが舞う優雅でモダンなデザイン。金彩加工がふんだんに用いられている。「最近は白と黒の衣装が多いんですが、これはThe緑、というパキっとした印象で目をひきました。よく見ると、シルバーのラメが入っているんです。そこも可愛くて選びました」。平松想乃さん紗和さんが選んだ振り袖は、雲取りに菊の花が添えられた古典柄のデザイン。裾には青海波、雪輪の中には立ち涌、亀甲文様が散りばめてある。紗和さんは「私は赤が大好きなんです。そこで、ふりホの検索で『赤』のカテゴリを選択して、赤+お花の組み合わせで探していたときに目に入ったのがこの振り袖でした。普段から柄に柄を合わせたようなデザインが好きです」と話した。紗和さん○■WebCMの撮影秘話スタジオアリスでは6名が出演する、ふりホの新WebCM「ふりふり振袖-Enjoy-」篇、「ふりふり振袖-Dance-」篇、「クールに振袖」篇を2024年12月20日より公開している。そこで撮影時の秘話について聞かれた今森さんは「みんな可愛すぎる、と素直に思いました。普段から華やかで可愛いんですが、振り袖を着るとより一層、華やかになりました。あと成人の歳ということで、大人っぽさがありつつ気品、女性らしさもあって。でも、やっぱちょっとあどけない感じもあって、成人式っぽくて良いと思いました」、夏川さんは「朝早くから撮影があったんですが、1日があっという間に過ぎていくような、そんな楽しい撮影現場でした」と振り返る。「ふりふり振袖-Enjoy-」篇には、今森さん、田仲さん、夏川さんが出演中向井さんは「お仕事でもよく会うので、みんな仲が良いんです。このCMからも、そんな楽しそうな雰囲気が伝わったのでは、と思います」、紗和さんは「ふりふりふりホで、ふりふり振袖、という歌詞が耳に残るCMソングです。だから皆んな、休憩中にも気がついたら口ずさんでいたりして。本当に楽しかったです」と笑顔で話す「ふりふり振袖-Dance-」篇には、向井さん、平松さん、紗和さんが出演中○■前撮りを体験!このあと、スタジオアリスで前撮りを体験してきたという田仲さんが、サービスの内容についてあらためて紹介した。当日は親子の記念写真も撮影してもらったという。「この歳になると、お母さんと2人で写る機会もなくなるので、とても貴重でした」と田仲さん。前撮り撮影について紹介する田仲さん「大人になる一歩ということで、前撮り用には落ち着いたクリーム色の振り袖を選んで、流行りの編みおろしのヘアスタイルで撮ってもらいました。ポージングなど分からないことだらけだったんですが、スタジオのスタッフさんが本当に優しくて、安心して撮影にのぞめました。自然な笑顔が作れたんじゃないかな、と思います」親子で見つめ合う写真も撮影してもらった、と田仲さん。「ちょっと恥ずかしくて、はじめはお母さんの首元ばかり見ていたんですが、スタッフさんにバレてしまって(笑)。『ちゃんと感謝の言葉も伝えてみましょう』と促されたので、お母さんにありがとうを伝えました」と撮影時の秘話を明かした。○■With me! 撮影とは?今森さん、向井さん、平松さん、田仲さんは幼少期からスタジオアリスで写真を撮ってきたという。今森さんは「七五三で7歳のとき、お姉ちゃんの1/2成人式と一緒に撮影に来ました。私は水色のドレス、お姉ちゃんは黄色のドレスで、お姫様の気分で撮ってもらえました」、平松さんは「小さな頃からよく、お母さんに連れられてスタジオアリスで撮影していました。だから家には、スタジオで撮った綺麗な写真が山のように収納されているんです」と話す。スタジオアリスの『With me! 撮影』ここでMCから、スタジオアリスでは幼い頃にスタジオで撮影した自身の写真と一緒に写れる『With me! 撮影』というサービスも提供していることを紹介されると「成長の過程を1枚の写真にできるのが良いですね」「是非、この20歳になる機会に私も撮影してみたい」と興味を示していた。イベントの最後に6名は母親に感謝の言葉を送った。今森さんは「ママへ。ママのご飯でこんなにも大きくなれました。美味しいご飯をありがとう」とし、久しぶりに実家に帰ったときに食べた母親のご飯が美味しく、あらためて親のありがたさを感じた、と口にした。母親に、感謝のメッセージを伝えた田仲さんは「ずっと側で支えてくれてありがとうございます。これからもよろしくね」、夏川さんは「仕事が忙しい中、大阪から東京まで車で来てくれたり、いつもワガママを聞いてくれてありがとう。これからもよろしくね」、向井さんは「ママへ。17歳まで育ててくれてありがとう。毎月の仕送りもすごく助かってます。たくさん恩返しします」、平松さんは「毎日ありがとうございます。たくさん感謝しています。これからもよろしくお願いします」、紗和さんは「いつも支えてくれてありがとう」と各々が感謝の言葉を伝えた。