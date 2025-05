10日にブンデスリーガ2部第33節でSSVウルムを6-1で粉砕したハンブルガーSVは、7年ぶりのブンデスリーガ昇格を決めた。



ハンブルガーSVは1部常連のクラブではあったが、2017-18シーズンに17位に沈んで2部へ降格すると、そこから7シーズン昇格を勝ち取れずにいた。2部では常に4位、3位と惜しい順位にはいたのだが、あと一歩昇格できないシーズンが続いた。しかし今季は33試合消化時点で勝ち点59を稼いでトップに立っている。





Pitch invasion by the Hamburger SV fans after promotion to the Bundesliga was confirmed! Huge moment for them. pic.twitter.com/Fg2Zo6dwgn https://t.co/nXZ2eTF43L