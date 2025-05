ノッティンガム・フォレストの背番号10番は今夏去就が注目されている。



『Football Insider』によると、N・フォレストは来季のUEFAチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合、イングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトの放出が近づくという。



ウルブズの下部組織出身であるギブス・ホワイトは2017年1月に同クラブのトップチームに昇格するもその後はレンタル移籍でスウォンジー・シティやシェフィールド・ユナイテッドを渡り歩くことに。しかし2022年8月にN・フォレストに完全移籍するとデビューシーズンから主力に定着。今季もここまでプレミアリーグ32試合に出場し、6ゴール8アシストとUCL出場圏内を狙うN・フォレストに欠かせない選手として活躍している。





A picture perfect Morgan Gibbs-White goal to send @NFFC up to second pic.twitter.com/DQNxoQwCYD