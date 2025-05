ベントレーの内装に使用される希少なコアウッドを使用したサーフボードが誕生

ベントレーモーターズ(Bentley Motors)は、マーニーレイズ(Marnie Rays)、オッターサーフボード(Otter Surfboards)とのコラボレーションにより、特別なサーフボードを制作しました。Courtesy of Bentley Motorsサーフボードは、クルー工場にある木材工房にて、ひとつひとつ手作業で制作。使用した素材は、通常ベントレーのグランドツアラーの内装に用いられる希少なコアウッド。クルー本社を訪れたマーニーレイズ創設者のリンジー・ホランド氏とオッターサーフボード創設者のジェームズ・オッター氏が、ベントレーの熟練した職人の助言をもとに選定しました。ベントレーは創業以来、サステナブルな方法で調達した木材を使用し、ラグジュアリーで洗練されたインテリアづくりにこだわり続けてきました。今日においても、世界中から選び抜かれた最高級の木材が、そのクラフツマンシップを支える要となっています。

Courtesy of Bentley Motorsクルーに拠点を置くベントレーの熟練職人たちは、ベントレー ミュルザンヌの生産終了以来使用していなかった伝統技法を用い、希少な木材を丹念に仕立てました。その後、この素材はコーンウォールのジェームズ・オッター氏の工房へと送られ、彼の手によりひとつひとつ丁寧に削り出され、世界に一つだけの特別なサーフボードが誕生しました。完成したサーフボードには、ベントレー、マーニーレイズ、オッターサーフボードの3社のロゴを、制作チームがエッチング加工で美しく刻んでいます。Courtesy of Bentley Motorsこの特別なサーフボードは、マーニーレイズ主催のVIPサーフリトリートにて3社から正式にお披露目し、来場者は初めてその造形美と性能を波の上で体感することができます。発表後、このサーフボードは、ベントレー、マーニーレイズ、オッターサーフボードの3社により、Surfability UKへ寄贈。Surfability UKは、障害や怪我、学習障害を持つ方々に向けて、適応型サーフィン体験を提供する英国の社会的企業です。寄贈したサーフボードはチャリティオークションに出品され、その収益は、“すべての人に海の楽しさを”という同団体のビジョンを支える活動資金として活用されます。Courtesy of Bentley Motors