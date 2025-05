【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス】 9月 発売予定 価格:5,280円

BANDAI SPIRITSは、5月6日に東京、10日に大阪で開催された「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025」」にて、「30 MINUTES MISSIONS」より「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス」を展示した。同製品は5月17日、18日に一般公開される第63回静岡ホビーショーでも展示予定としている。

同製品は「30MM」より発売する「AC6」プラモデルのうち、「オープンフェイス」を再現したもの。「オープンフェイス」は「V.IIスネイル」が搭乗する機体で、作中企業「アーキバス」の装備を多く採用している。

「FROMSOFTWARE

GAMES EVENT Spring 2025」にて、



30MM

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

ARQUEBUS ADD VE-40A オープンフェイス

を初展示させていただきました。



第63回 静岡ホビーショーでも

展示いたしますので、

お越しいただける方は是非ご覧ください!#AC6 #30ML #30MM #プラモデル pic.twitter.com/CIcY8ILOld - 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) May 10, 2025

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. /(C)FromSoftware, Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019