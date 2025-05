劇場版「鬼滅の刃」無限列車編リバイバル上映記念コラボを、全国の「築地銀だこ」店舗にて開催!

築地銀だこ初となる、等身イラストのufotable描き下ろし「竈門炭治郎」と「煉󠄁獄杏寿郎」が登場します☆

築地銀だこ アニメ「鬼滅の刃」 コラボレーション

実施期間:2025年5月16日(金)〜6月30日(月)

対象店舗:全国の築地銀だこ店舗

※銀だこ酒場業態、球場、競馬場、催事店等の一部店舗を除く

全国の「築地銀だこ」で、アニメ「鬼滅の刃」 とのコラボレーションが開催されます!

今回のコラボレーションは、劇場版「鬼滅の刃」 無限列車編リバイバル上映を記念した特別なコラボレーション。

築地銀だこ × アニメ「鬼滅の刃」 コラボとしては初となる、ufotable描き下ろし等身イラストの「竈門炭治郎」と「煉󠄁獄杏寿郎」 が、様々なコラボで登場します。

コラボメニューには、主人公「竈門炭治郎」と無限列車編で活躍する「煉󠄁獄杏寿郎」をイメージした『コラボたこ焼(8個入り)』、『オリジナルデザイン だんらんパック(24個入り)』がラインナップ。

さらに『LLサイズドリンク』や各種宅配サービスでは『オリジナルデザインBOX入り & 限定デザイン クリアファイル』が展開されます。

さらに、今回のコラボレーション最大の目玉として、全国1,000セット限定店頭販売の『無限列車スペシャルセット』も販売予定です!

期間限定 コラボたこ焼(8個入り)、特製スリーブ、限定コラボカード付

価格:各種1舟8個入り 908円(税抜)/お持ち帰り980円(税込)

「竈門炭治郎」と「煉󠄁獄杏寿郎」をイメージした「コラボ限定のたこ焼」が、オリジナルデザインの「特製スリーブ」 に入って登場!

コラボたこ焼1舟購入で、「限定コラボカード」が1枚付いてきます。

「限定コラボカード」は、各弾10種類、合計20種類がラインナップ。

コラボ限定のufotable描き下ろしイラスト やアニメの名場面がデザインされており、全て表面は「豪華な箔押し」仕上げです。

さらに「スペシャルver.」が入っている場合もあります!

※「お持ち帰り限定商品」となりますが、店内飲食される場合は税率・価格が異なります

※特製スリーブのみ、限定コラボカードのみの販売不可

※通常商品ではないコラボ限定商品のため、回数券、引換券、各種割引券の対象外となります

第1弾「竈門炭治郎のゆず香る ダブルねぎ明太 〜特製ゆずだれ付き〜」

発売日:2025年5月16日(金)〜 無くなり次第終了

「竈門炭治郎」をイメージした“「竈門炭治郎のゆず香る ダブルねぎ明太 〜特製ゆずだれ付き〜」

食感の九条ねぎ”と“味の長ねぎ”、“風味の明太だれ”に“コクの明太マヨ”でヒノカミ神楽が表現されています。

それぞれ2種類の素材を使用し、別添えの香り豊かな“特製ゆずだれ”で仕上げるサッパリとした中にも奥深い味の限定たこ焼です。

第2弾「煉󠄁獄杏寿郎の甘辛ヤンニョムチーズ 〜小袋ごま油付き〜」

発売日:2025年6月1日(日)〜 無くなり次第終了

“特製醤油だれ”のたこ焼に“モッツァレラチーズ”と“シャキシャキのねぎ”をのせた「煉󠄁獄杏寿郎の甘辛ヤンニョムチーズ 〜小袋ごま油付き〜」

「煉󠄁獄杏寿郎」をイメージした辛みの少ない甘口の“ヤンニョムソース”、“濃厚チェダーチーズソース”、“香り豊かな韓国のり” のせて仕上げられています。

お好みで小袋ごま油で旨味を足して「うまい!うまい!」たこ焼を楽しむことができます。

全国1,000セット限定店頭販売『無限列車スペシャルセット』

発売価格:8,080円(税抜)/ お持ち帰り8,888円(税込)

発売日:2025年5月16日(金)〜 無くなり次第終了

セット内容:たこ焼2舟、アクリルスタンド(竈門炭治郎と煉󠄁獄杏寿郎)、三曲屏風、ホログラムカード(竈門炭治郎と煉󠄁獄杏寿郎)、たこ焼2舟が入る紙製BOX(無限列車風デザイン)、キャラクターペーパースタンド(4体)、無限列車切符風台紙

全国1,000セット限定店頭販売の特別な「無限列車スペシャルセット」も登場。

お好きなたこ焼2舟(8個入り / コラボメニューは除く)に、ufotable描き下ろしイラスト入りのアクリルスタンドやホログラム仕様のカード、横幅約60cm(展開時)の超ビッグサイズの三曲屏風、さらには全長約40cmの大迫力のたこ焼2舟が入る紙製BOX(無限列車風デザイン)が付いています。

※数量限定

※たこ焼2舟はグッズとは別の袋に入れて提供

※各グッズは保護用段ボールにまとめて入れた状態で、約W45×H60cmの無地袋に入れてお渡し

※紙製BOXはパーツ毎に分かれた状態でのお渡し

※紙製BOXは購入者自身で組み立てる仕様です

※コラボメニューは対象外

※対象店舗は、コラボレーション特設ページ の実施店舗リストを確認ください

※各グッズのみの販売不可

※通常商品ではない、コラボ限定商品のため、回数券、引換券、各種割引券の対象外

期間限定! オリジナルデザイン だんらんパック(24個入り)、限定デザイン クリアファイル付

価格:

・だんらんパック24個入り(ソース) 1,800円(税抜)/ お持ち帰り1,944円(税込)

・贅沢だんらんパック24個入り(ソース+てりたま+チーズ明太子) 2,000円(税抜)/ お持ち帰り2,160円(税込)

発売日:

・第1弾:2025年5月20日(火)〜

・第2弾:2025年6月6日(金)〜

コラボ特別仕様の「オリジナルデザイン だんらんパック(24個入り)」が登場します!

「オリジナルデザイン だんらんパック」を1箱購入すると、限定デザインのクリアファイルを1枚がもらえます。

クリアファイルは、各弾1種類・合計2種類がラインナップされます☆

※「お持ち帰り限定商品」ですが、店内飲食をされる場合は税率が異なります

※オリジナルデザイン だんらんパックのみ、限定デザイン クリアファイルのみでの販売不可

※付属する限定デザイン クリアファイルは各弾でデザインが異なります

※数量限定商品のため、各店の在庫が無くなり次第終了

期間限定!LLサイズドリンク、ufotable描き下ろしイラスト入り限定コラボシール付

発売日:2025年5月16日(金)〜 無くなり次第終了

サイズ:約4.8cm×4.8cmです

期間中、対象店舗でLLサイズドリンク(単品)を1杯注文すると、「限定コラボシール」を1枚ランダムでプレゼント!

今回のufotable描き下ろしイラストだけではなく、歴代のufotable描き下ろしミニキャライラスト入りシールも登場します。

※ソフトドリンク取扱店舗のみの販売となります(取扱店舗は、コラボレーション特設ページ を確認ください)

※好きなソフトドリンクの種類を選べます

※シール付きは単品のみの販売となります。セットドリンクは対象外です

※販売価格は店舗によって異なります

※数量限定商品のため、各店の在庫が無くなり次第終了

※シールのみでの販売不可

※シールはランダムで配布

各種宅配サービスでもオリジナルデザインBOX入り&限定デザイン クリアファイルをプレゼント

発売日:

・第1弾:2025年5月20日(火)〜

・第2弾:2025年6月6日(金)〜

対象商品:

・たこ焼 (ソース / 24個入り)

・銀だこファミリーコンボ (24個入り)

・銀だこパーティーコンボ (24個入り)

期間中、対象店舗の各種宅配サービスで対象の商品を購入すると、オリジナルデザインBOX入り&限定デザインクリアファイルが1枚もらえます☆

※対象店舗及びそれぞれの店舗で対応可能な宅配サービスは、 コラボレーション特設ページの実施店舗リストを確認ください

※オリジナルデザインBOXと限定デザインクリアファイルは数量限定のため、各店の在庫が無くなり次第終了

※オリジナルデザインBOXにたこ焼を入れた状態で宅配

※限定デザインクリアファイルの種類は選べません

※限定デザインクリアファイルはお届け商品の袋の中に同封されます

※オリジナルデザインBOX、限定デザインクリアファイルのみの販売不可

※付属する限定デザインクリアファイルは各弾でデザインが異なります

特設サイトにて「ufotable描き下ろしイラスト入りオリジナルグッズ」を販売

特設サイトにて「ufotable描き下ろしイラスト入りオリジナルグッズ」が販売されます。

築地銀だこ初となる等身イラストのufotable描き下ろし「竈門炭治郎」と「煉󠄁獄杏寿郎」のオリジナルグッズです。

こちらのグッズは、コラボレーション期間中の2025年6月30日(月)まで特設サイトのみで予約・購入ができます!

店頭販売はされない、特別なグッズが揃っています☆

受付終了後、製造を行い発送されるので、製造開始から約3ヵ月後のお届け予定。

届くまでのワクワクも楽しめるグッズ販売となっています!

購入方法やセット内容などの詳細は、コラボレーション特設ページ を確認ください。

アニメ「鬼滅の刃」について

集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数1億5000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作のアニメ「鬼滅の刃」

アニメーション制作はufotableです。

家族を鬼に殺された少年・「竈門炭治郎」が、鬼になった妹の「竈門禰󠄀豆子」を人間に戻すため、「鬼殺隊」へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。

2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開。

2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。

2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信されました。

2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第1章の2025年7月18日全国公開が決定しています。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している作品です。

たこ焼きを嬉しそうに持っている「竈門炭治郎」と「煉󠄁獄杏寿郎」の描き下ろしイラストが登場!

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編リバイバル上映記念のコラボレーションは、2025年5月16日(金)から6月30日(月)まで、全国の築地銀だこ店舗にて開催されます。

※禰󠄀豆子の「禰󠄀」は「ネ+爾」が正しい表記となります

※煉󠄁獄の 「煉󠄁」 は 「火+東」 が正しい表記となります

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 無限列車編リバイバル上映記念たこ焼き・グッズ!築地銀だこ アニメ「鬼滅の刃」 コラボレーション appeared first on Dtimes.