『発酵ツーリズム東海 “うまみの聖地巡礼”』イメージビジュアル

地域共生及び社会貢献活動を継続的に行っている株式会社 LDH JAPAN 所属で同社の SocialInnovation Officer を務める橘ケンチ(EXILE/EXILE THE SECOND)がイメージビジュアルを務めた『発酵ツーリズム東海 “うまみの聖地巡礼”』のポスター及びフライヤーが、イベント会期である 2025年5月17日〜7月13日を前に本日5月12日よりJR東海道新幹線各駅及び JR 東海在来線各駅など約100駅で掲出がスタートした。初日となる5月17日には橘ケンチが表紙を担ったガイドブックの販売も開始される。

発酵をテーマとしたふたつの展覧会と醸造蔵や飲食店などによる 50 の蔵開き及び 100 のうまみ体験といったプログラムを通して東海エリアならではの発酵文化を発信する『発酵ツーリズム東海 “うまみの聖地巡礼”』。キュレーターである発酵デザイナーの小倉ヒラクと橘ケンチは、かつて橘ケンチが担当した小倉ヒラクの著書 『発酵文化人類学』 の文庫本解説や雑誌対談といった交流を始め、 互いに酒サムライに叙任されるなど共通点も多く(橘ケンチ 13 代酒サムライ/小倉ヒラク 17代酒サムライ) 、小倉ヒラクが熱望する形で今回のビジュアルを通した邂逅が実現した。

橘ケンチは、この取組参加にあたって〈訪ねて食べる東海発酵カタログ〉を標榜する『発酵ツーリズム東海 “うまみの聖地巡礼”』公式ガイドブックの表紙及び中面取材のために実行委員会及び Social Innovation 関連の撮影の多くで行動を同じくするフォトグラファー鈴木規仁とともに東海 3 県におけるメイン会場を巡って発酵の視点で当エリアの濃厚な食文化=“うまみ”を体感。まずは愛知県で知多半島の醸造文化に触れ、岐阜県では清らかな長良川が育む風土に出逢い、近年親交を深める三重の地を経て「今回巡らせていただいた愛知・岐阜・三重の東海 3 県でもこれまで足を運んだ各地域同様、多彩で充実した食文化が根づいていることに改めて気づかされました。これからもっと深堀していきたいと思っています」(橘ケンチ)と想いを新たにしたのだった。

本日5月12日(月)から始まった JR 東海道新幹線各駅及びJR東海在来線各駅など約100 駅でのポスター掲出を皮切りに、5月17日(土)〜7月13日(日)のイベント期間中に販売される前述した橘ケンチの旅の模様を収めた公式ガイドブックの他、JR 名古屋駅や浜松駅ではデジタルサイネージも期間等各駅の規定に準じて随時展開。 さらに、 実行委員会による多彩なコンテンツ= 『うまみの聖地巡礼展』(みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのギャラリー)、『すしの千年を巡る旅 展』(MIZKAN MUSEUM 内 MIM ホール)、『VISON 発酵祭』(VISON)など注目の施策が目白押しとなっている。【橘ケンチ(EXILE)コメント】「様々な交流を持たせていただいている発酵デザイナー小倉ヒラクさんのお声がけで、この度『発酵ツーリズム東海』 という素敵なプログラムに参加させていただきました。 LDH JAPANのSocial Innovation Officerとしてこれまで福井市を始め苫小牧市、磐田市、松阪市、北九州市、熊本市といった数々の魅力溢れる全国の自治体を通して多くのみなさんと出会い、地域共生を志して取組を検討及び実施してきました。今回巡らせていただいた愛知・岐阜・三重の東海3県でもやはりこれまで足を運んだ各地域同様、多彩で充実した食文化が根づいていることに改めて気づかされました。タイトルにもあるように、このエリアならではの発酵文化の魅力を再発見するために、みなさんにもぜひ“うまみの聖地巡礼”を体感してみていただきたいです」【橘ケンチ(EXILE)プロフィール】

橘ケンチ/EXILE 及び EXILE THE SECOND のパフォーマー。2007 年二代目 J Soul Brothers のメンバーに抜擢、2009 年 3 月 1 日 EXILE にパフォーマーとして加入して以降、所属する LDH JAPAN の掲げる「日本を元気に」をテーマに活動。2025 年 3 月福井公演からスタートした『EXILE LIVE TOUR2025 “WHAT IS EXILE”』が 5 月 30 日(金)5 月 31 日(土)6 月 1 日(日)ワールド記念ホール(兵庫県) 3デイズ公演まで続いた後、 6 月 14 日(土)には EXILE 台北での初のファンミーティング『EXILE 1st FAN MEETING IN TAIPEI』も決定。俳優業や語学力を活かした番組など活躍の領域を広げている。 また、ライフワークとして日本酒の魅力を発信、食のフィールドや地域共生及び社会貢献に対する知見も深めている。2023 年 SAKE の魅力を網羅した書籍『橘ケンチの日本酒最強バイブル』(宝島社)及び処女小説『パーマネント・ブルー』(文芸春秋)を上梓。2018 年 13 代酒サムライ、2021 年福井市食のPR 大使、2023 年 LDH JAPAN の Social Innovation Officer に就任。(公式 HP)https://m.ex-m.jp【『発酵ツーリズム東海 “うまみの聖地巡礼”』情報】掲題:『発酵ツーリズム東海 “うまみの聖地巡礼”』期間:2025 年 5 月 17 日(土)〜7 月 13 日(日)予定