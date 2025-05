TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)の公式SNSが更新。YEONJUN(ヨンジュン)のソロダンス動画と、メンバーのSOOBIN(スビン)とのダンス動画が公開された。異なる魅力を見せた2本の映像に、ファンから歓喜の声が寄せられている。

【動画】TXTヨンジュンのクールなダンス/スビンとの爽やか&キュートな「When the Day Comes」/ボムギュ・テヒョン・ヒュニンカイのダンス

■前髪アップ&オールブラック衣装で余裕たっぷりにダンス

1本目の動画でヨンジュンが踊ったのは、TikTokでも人気のMOLIY、Shenseea、Skillibeng、Silent Addyによる楽曲「Shake It To The Max(FLY)」。前髪を上げたスタイルにオールブラックの衣装で登場したヨンジュンは、腰をなめらかに揺らしてリズムをとりながら、舌をちらりと覗かせたり、口を尖らせたりと、表情も豊かに余裕たっぷりのダンスを披露。動きに合わせて揺れる衣装の紐が躍動感を与えている。

■爽やかピンク×ホワイトで、ヨンジュンとスビンが軽やかにダンス

続いて公開された動画では、Netflixで配信中のドラマ『いつかは賢いレジデント生活』のOSTである自身の楽曲「When the Day Comes」(5月11日リリース)にあわせて、メンバーのスビンとともにダンスを披露。前髪を下ろし一気にかわいらしい印象のヨンジュンは、白シャツ&ショートパンツにピンクのネクタイ姿、スビンは白の上下にピンクのカーディガンを羽織った爽やかなピンク&ホワイトのリンクコーデで登場。清涼感あふれるサウンドにあわせて軽やかに踊ると、ラストにはふたりで大きなハートを作って、キュートな笑顔を見せた。

“クールで色気あるヨンジュン”と“キュートで爽やかなヨンジュン”、異なる魅力を堪能できるふたつの動画に、SNSでは「ヨンジュンの振り幅すごい」「どの表情も刺さる」「スビンとのニコニコハートかわいすぎる」「ヒョンラの前髪ありスタイル、デビュー当時を思い出す」「ふたりとも脚長すぎ」など、ファンの様々な反響で賑わっている。

■ボムギュ・テヒョン・ヒュニンカイによる「When the Day Comes」ダンスも公開

また、同じく「When the Day Comes」をBEOMGYU(ボムギュ)、TAEHYUN(テヒョン)、HUENINGKAI(ヒュニンカイ)が踊る動画も公開。こちらも合わせてチェックしたい。