【「リコリス・リコイル」POP UP SHOP in 錦糸町マルイ】 開催期間:4月25日~6月1日 場所:錦糸町マルイ7F イベントスペース(〒130-0022 東京都墨田区江東橋3-9-10) 営業時間:10時30分~19時

アニメ「リコリス・リコイル」POP UP SHOP in 錦糸町マルイにて、5月17日より新グッズが発売される。

今回展開されるのは、「リコリス・リコイル」のショートムービー「リコリス・リコイル Friends are thieves of time.」の各話場面カットを使った「ランダムミニアクリルスタンド(各話ごとランダム5種)」と「ブロマイドセット(錦木千束セット/井ノ上たきなセット)10枚入り」の2点。6月1日の会期終了後には事後通販も予定されている。

なお、詳細は後日案内される。

今週末5/17(土)より、各話の場面カットを使った新グッズが発売決定です!🎉

POP UP SHOPは6/1(日)まで開催中⏰



さらに、会期終了後には事後通販も実施決定!🥳

詳細は後日公開します。#リコリコ