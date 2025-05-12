　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

　【新華社敦煌5月12日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区は初夏を迎え、美しい景色が広がっており、多くの観光客が砂漠を訪れ、シルクロードの風情を楽しんでいる。

　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で記念撮影する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で記念撮影する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で記念撮影する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１０日、敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）