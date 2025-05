5月28日(水)にリリースされる香取慎吾の3rdアルバム『Circus Funk』が、デジタルアルバムプラットフォーム「Weverse Albums」にて、日本人アーティストとして初のグローバル販売タイトルにラインナップされることがわかった。「Weverse Albums」はK-POPアーティストに人気の韓国発プラットフォームで、これまでBTS、SEVENTEEN、LE SSERAFIMなどが利用してきている。日本人アーティストが参加するのは初めてであり、HYBE MUSIC GROUP以外のアーティストとしても前例のない試みになるとのことだ。また、香取慎吾自身にとってもアルバムの海外向けグローバル販売は今回が初となる。

■3rdアルバム『Circus Funk』Weverse Albums ver.



発売日:2025年5月28日(水)品番:PPTZ-6002価格:3,300円(税込)■「Weverse Albums」とは?専用アプリでQRカードを読み込むだけで音楽・画像・限定コンテンツが楽しめる、新時代のデジタルアルバム。しかも、フォトカードやブックレットといった特典は実物で付いてくる、“デジタル×リアル”のハイブリッドアイテムです。従来のCDに比べて、紙やプラスチックなどの使用量を削減し、持続可能性にも配慮されており、次世代のファンの“推し活”をアップデートします。サービスを開始した2022年6月以来、BTSメンバーやSEVENTEEN、LE SSERAFIMなど合計21組のアーティストによる54作品のアルバムでWeverse Albumsがリリースされています(2025年5月12日現在)。【構成品:実物】外箱アプリ読取用QRカード手書きメッセージ入りフォトカード(10種)ブックレット【構成品:デジタル】楽曲視聴が可能なトラックリストデジタルフォトカード(実物と同様の10種)画像コンテンツ(9種)【収録内容】01. COLOR BARS(feat. SHOW-GO)02. SURVIVE(feat. LEO from ALI)03. Circus Funk(feat. Chevon)04. 愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜(feat. Night Tempo)05. Full Moon(feat. 村田陽一)06. UNERI KUNERI(feat. Kroi)07. カツカレー(feat. 在日ファンク)08. TATTOO(feat. 中森明菜)09. 一億人の恋人(feat. 乃紫)10. 夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)11. Not Too Good Not Too Bad(feat. Yaffle)12. BETTING Shingo Katori×SEVENTEEN【Weverse関連URL】Weverse 香取慎吾コミュニティ: https://go.weverse.io/qt3S/9qsyrmp2Weverseアプリダウンロード: https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqpWeverse Albumsアプリダウンロード: https://weversealbums.onelink.me/z4Xa/jp9hvjm4▼香取慎吾Weverse コミュニティの登録方法・Weverse Albums購入の詳細はこちらhttps://campaigns.weverse.io/WS1658KNW4▼Weverse利用・Weverse Albums購入に関するお問い合わせ・Weverse カスタマーセンターお問い合わせフォーム:https://help.weverse.io/weverse/?language=ja営業時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日を除く)