西野カナが5月10日および11日、国立代々木競技場 第一体育館にて全国アリーナツアーの東京公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアー<Fall In Love With You Again Tour 2025>は、6会場12公演延べ12万人動員の活動再開後初ツアーとして開催中のものだ。5月10日および11日の国立代々木競技場 第一体育館での東京公演では、新曲「With You」「EYES ON YOU」をはじめ、代表曲「会いたくて 会いたくて」など全25曲を披露した。

■<Fall In Love With You Again Tour 2025>追加公演

6月21日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

6月22日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

【ファミリーマート先行予約】

受付期間:5/3(土祝)18:00〜5/12(月)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/0265990001?P6=001&P1=0402&P59=1



■配信シングル「With You」

2025年5月9日(金)0:00配信開始

配信リンク:https://nishinokana.lnk.to/With_You







また、ライブの模様を収めた歌唱写真より、西野カナならではのこだわりの衣装3ポーズも公開となっている。ひとつは純白の光沢が華やかな肩出しのドレス衣装、もうひとつは白のノースリーブシャツ×黒のロングワンピースのモノトーンでまとめた大人シックなコーディネート、そしてライブグッズのトラックジャケットに合わせたスポーティーなコーディネートにアップヘアのリボンがキュートなアンコール衣装だ。なお、ライブでも披露された新曲「With You」は、5月9日に配信シングルとしてリリースとなった。「With You」は相手の素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った切なくも煌めくメロディが印象的なLOVEソング。西野カナの真骨頂とも言える暖かい春にぴったりなカップルソングだ。全国アリーナツアー <Fall In Love With You Again Tour 2025>は、6月21日および22日にさいたまスーパーアリーナで追加公演を開催する。先行予約受付は5月2日23:59まで。