ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」にて「大阪レトロ洋食フェア」を開催☆

「昭和100年」とも言われる節目の年に、昭和の大阪を彷彿とさせるメニューが勢ぞろいします。

ライブキッチンで焼き上げる牛ステーキや、種類豊富なスイーツが食べ放題で楽しめるフェアです!

ホテル ユニバーサル ポート「大阪レトロ洋食フェア」

期間:2025年6月5日(木)〜9月3日(水)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」にて「大阪レトロ洋食フェア」を開催。

2025年6月5日〜9月3日までの期間、館内ビュッフェレストランに昭和の大阪を彷彿とさせるメニューが勢ぞろいします☆

また、2025年5月9日〜9月3日までの期間は、館内カフェやラウンジにて「夏のスイーツフェア」も開催。

豊富なメニューが楽しめるビュッフェと、季節を感じるスイーツが楽しめます!

「ポートダイニング リコリコ」ディナービュッフェ「大阪レトロ洋食フェア」

期間:2025年6月5日(木)〜9月3日(水)

時間:午後5時30分〜午後9時30分(最終入店 午後9時)※120分制

料金:大人6,000円(税・サ込)/小学生3,500円(税・サ込)/幼児(4〜6歳)1,800円(税・サ込)

メニュー例:牛ステーキ、ハッシュドビーフ、ナポリタン、トンテキ、鶏のすき焼き、シーフードドリア、なつかし中華そば、肉すい、ちりとり鍋、厚焼き玉子サンド、水ナスと生ハムのサラダ、かつおのタタキ 瀬戸内レモン風味、ショートケーキ、ベイクドチーズケーキ、メロンソーダゼリー、黄栗のモンブラン、たこ焼き風プチシュー、昭和のプリン、アプリコットのパイ など

※変更になる場合があります

場所:2階 ポートダイニング リコリコ(342席)

ポートダイニング「リコリコ」では「大阪レトロ洋食フェア」を開催。

2025年は「昭和100年」にあたる節目の年です。

大阪・関西万博も開催される今年、大阪の魅力を再発見できるディナービュッフェが提供されます☆

ビュッフェには、前回の大阪万博が開催された1970年頃に流行した洋食文化をモチーフに、当時の大阪を彷彿とさせるレトロなメニューが勢揃い。

トンテキ(イメージ)

洋食の定番、ナポリタンやトンテキのほか

(左)厚焼き玉子サンド(右)ナポリタン(イメージ)

昭和の懐かしさを感じる「肉すい」に「厚焼き玉子サンド」

お好み焼き風アメリカンドッグ(イメージ)

大阪らしくアレンジした「お好み焼き風アメリカンドッグ」

数々のスイーツ(イメージ)

かわいらしくて大阪らしい「たこ焼き風プチシュー」など、お子さまから大人まで、世代を問わず楽しめるメニューがずらりと並びます!

食べやすい大きさのアメリカンドッグに、ソース・マヨネーズ・かつお節・青のりを合わせた「お好み焼き風アメリカンドッグ」は、意外な組み合わせが癖になりそう。

牛ステーキ(イメージ)

「牛ステーキ」はライブキッチンにて、目の前で焼き上げて提供されます。

また、ショーケースに10種以上並ぶ、バラエティ豊かなスイーツも必見。

固めの食感に仕上げた「昭和のプリン」や、ノスタルジックな気分に浸れる「メロンソーダゼリー」など、数々のスイーツが揃います☆

レックスカフェ「夏のスイーツフェア」

レックスカフェ「夏のスイーツフェア」(初夏)

期間:2025年5月9日(金)〜9月3日(水)

初夏 2025年5月9日(金)〜6月30日(月)

夏 2025年7月1日(火)〜9月3日(水)

販売時間:午前11時〜午後10時

価格:各680円

場所:1階 レックスカフェ

レックスカフェでは、夏に旬となるフルーツが味わえるスイーツを用意。

初夏の2025年5月9日〜6月30日には、マンゴーの旨みをしっかりと感じられる「ココマングー」と

桃とフロマージュのムースとライチのゼリーが層を織りなす「桃のヴェリーヌ」が登場します☆

レックスカフェ「夏のスイーツフェア」(夏)

2025年7月1日〜9月3日には、夏らしいスイーツが新登場。

お花のように並べられた葡萄が涼しげな「葡萄のヴェリーヌ」と

ココナッツ風味の生地にマンゴー・パイナップル・ドラゴンフルーツをごろっとのせた「トロピカルフルーツのタルト」が販売されます。

初夏と夏、それぞれ違う味わいのスイーツを楽しめるフェアです!

昭和100年となる年に、昭和の大阪を彷彿とさせるメニューが揃うディナービュッフェ。

ホテル ユニバーサル ポートの「大阪レトロ洋食フェア」は、2025年6月5日〜9月3日まで開催です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 昭和の大阪を思わせるメニューがたっぷり!ホテル ユニバーサル ポート「大阪レトロ洋食フェア」 appeared first on Dtimes.