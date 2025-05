前半からキャブスを圧倒したペイサーズが東決勝進出に王手…7選手が2ケタ得点を記録

5月12日(現地時間11日)にゲインブリッジ・フィールドハウスで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス準決勝第4戦が行われ、4位のインディアナ・ペイサーズが1位のクリーブランド・キャバリアーズと対戦した。

2勝1敗のペイサーズはタイリース・ハリバートン、アーロン・ネスミスの連続得点で試合を始めると、パスカル・シアカムやマイルズ・ターナー、オビ・トッピンなども加点。リードしながら試合を進め、38-23で第1クォーターを終えた。

第2クォーターは開始からシアカム、トッピンの連続得点で10-0のラン。その後も相手を圧倒すると、ネスミスの得点で前半を締めくくり、80-39と大量リードで試合を折り返した。

第3クォーターは開始50秒にシアカムの“3点プレー”で試合最大44点リード。後半は相手に上回れながらも大量リードを活かし、129-109で快勝した。

イースタン・カンファレンス決勝進出に王手をかけたペイサーズは、シアカムが10本中9本のフィールドゴールを成功させるなど21得点に6リバウンド3アシストの活躍。トッピンが20得点5リバウンド、ターナーが20得点7リバウンド、T.J.・マッコネルが13得点8アシスト、ベン・シェパードが14得点、ネスミスが12得点、ハリバートンが11得点5リバウンド5アシストを記録した。

なお、第5戦はキャブスのホームに戻り、14日(同13日)に開催される。

■試合結果



インディアナ・ペイサーズ 129-109 クリーブランド・キャバリアーズ



IND|38|42|29|20|=129



CLE|23|16|38|32|=109

PACERS TAKE 3-1 SERIES LEAD ON A DOMINANT PERFORMANCE AT HOME 🔥💯

Siakam: 21 PTS, 9-10 FGM, 6 REB

Turner: 20 PTS, 4-4 3PM, 7 REB

Toppin: 20 PTS, 9-14 FGM, 5 REB pic.twitter.com/B2wNary2fu

- NBA (@NBA) May 12, 2025