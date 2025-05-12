『METROCK 2025』エムオン!にてテレビ独占放送決定
■各日合計6時間の大ボリュームで放送！
5月10日・11日に東京・海の森公園で開催された都市型野外ロックフェス『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025』略して『METROCK 2025』。
日本のロックシーンを牽引するアーティストが集結するこのフェスの模様が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にてテレビ独占放送されることが決定した。
各日合計6時間の大ボリュームで放送。ぜひ全編をチェックしよう。
【『METROCK 2025』出演アーティスト】
■5月10日
新しい学校のリーダーズ、WEST.、打首獄門同好会、おいしくるメロンパン、THE ORAL CIGARETTES、カネヨリマサ
ル、Kroi、go!go!vanillas、サバシスター、jo0ji、なきごと、乃紫、Novelbright、Novel Core、ハルカミライ、
Billyrrom、04 Limited Sazabys、フレデリック、ヤングスキニー、luv、離婚伝説、RIP SLYME
■5月11日
UVERworld、Omoinotake、キュウソネコカミ、Saucy Dog、G over、GENERATIONS、Chevon、
SHISHAMO、Chilli Beans.、NEE、NEWS、ハンブレッダーズ、羊文学、Fish and Lips、berry meet、マカロニえ
んぴつ、マルシィ、muque、Lucky Kilimanjaro、レトロリロン、Laura day romance、WurtS
※50音順
※上記はイベント出演アーティスト。放送されるアーティストは後日決定。
番組情報
MUSIC ON! TV（エムオン!）『METROCK 2025 ライブスペシャル』
◇RED SUNSHINE day1
06/28（土）20:00～21:00
◇BLUE OCEAN＆GREEN FOREST day1
06/28（土）21:00～23:00
◇RED SUNSHINE day2
06/29（日）20:00～21:00
◇BLUE OCEAN＆GREEN FOREST day2
06/29（日）21:00～23:00
番組の詳細はこちら
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/04/07/295390/
『METROCK 2025』公式サイト
https://metrock.jp/
MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト
http://www.m-on.jp