◆King & Prince「Myojo」表紙・裏表紙登場

【モデルプレス=2025/05/12】King & Princeが、5月22日発売の『Myojo』(集英社)7月号通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙に登場。ファンに向けて、“8年目の公約”を発表する。5月23日にCDデビュー7周年を迎え、8年目に突入するKing & Prince。7周年を記念して今号の表紙は、原点でもあるグループ名の“King & Prince”をテーマに、2人の王子のオン・オフを表現した。オンをイメージした通常版と、ガラッと雰囲気の異なるオフをイメージしたちっこい版の2パターンの表紙を飾る。

◆Snow Man深澤辰哉・SixTONES田中樹らが登場

通常版の表紙は、シンプルなブラックのベロアスーツにシルバーのハーネスをつけ、スタイリッシュな王子様風の衣装で撮影。寄り添いながら1つのピアノ椅子に2人で腰かけ、ロイヤル感が漂いながらも色気あふれる美麗ビジュアルとなっている。裏表紙は、永瀬廉が下になり、おおいかぶさるように高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)が見下ろす大胆な横顔カット。見つめ合うまなざしに2人の絆を感じる、エモーショナルな写真に仕上がっている。対するちっこい版の表紙は、白シャツにブラックリボン、デニムのオーバーオールという双子コーディネートを着用し、恐竜のフィギュアとともに少しシュールな世界観で撮影。しっかり手をつないでくれたキュートなカットを採用した。ちっこい版の裏表紙は、2人でベッドに寝ころびながらはしゃぐ、笑顔が印象的な1枚に。 中面の特集では、『BRAND NEW KINGDOM -ふたりが創造する8年目の世界-』と題して、相方とティアラ(King & Princeのファンの総称)に向けて、“8年目の公約”を発表している。そのほか、ティアラのハート支持率を2人で競う“きゅんぷりBATTLE”や、「出た!」(永瀬)「楽しませてくれるやつだ!」(高橋)と2人が言うほどKing & Prince×『Myojo』では恒例となっている、くじびきトークのロイヤルver.“くじびきんぐトーク”や、読者から事前に募ったリクエストポーズに応えるページなど、バラエティー企画も盛りだくさん。読み応えたっぷりの内容となっている。そのほか今号では、Snow Manのメンバーが1人ずつ登場する好評連載『24 hours with Snow Man』の第3回に深澤辰哉が登場。家でまったり過ごすナチュラルなメガネ姿からはじまる夜の1人時間を8ページにわたって届ける。 また、今号から新たに始まるSixTONESの新シリーズ『SixTONES “if” Photo Theater』。初回は田中樹が登場し、夜のドライブと夜景を楽しむ時間を切りとった8ページとなっている。 さらに、『第31回 あなたが選ぶジュニア大賞』の“恋人にしたい”部門上位者が登場する連載『恋人にしたいジュニアと小旅行◆』(※◆は正式には「ハートマーク」)も、この号からスタート。1回目は大賞1位の中村嶺亜(KEY TO LIT)と過ごす大人の温泉デートを8ページで特集する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】