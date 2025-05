【モデルプレス=2025/05/12】香取慎吾の3rdアルバム『Circus Funk』(5月28日発売)が、K-POPアーティストに人気のデジタルアルバムプラットフォーム「Weverse Albums」で、日本人アーティストとして初のグローバル販売が決定。併せて、5月12日12時に、Weverse公式コミュニティ&Shopが同時オープンされることも発表された。

◆香取慎吾「Weverse Albums」で日本人アーティスト初のグローバル販売

◆香取慎吾「Weverse Albums」とのコラボに喜び「嬉しかったです」

◆香取慎吾がグローバル展開へ

◆「Circus Funk」Weverse Albums ver.詳細

これまでBTS(ビーティーエス)、SEVENTEEN(セブンティーン)、LE SSERAFIM(ルセラフィム)など、世界を舞台に活躍するアーティストが利用してきた「Weverse Albums」。韓国発のこのプラットフォームに、日本のアーティストが参加するのは初めてであり、HYBE MUSIC GROUP以外のアーティストとしても前例のない試みに。また、香取自身にとっても、アルバムの海外向けグローバル販売は今回が初となる。「Weverse Albums」とは、専用アプリでQRカードを読み込むだけで音楽・画像・限定コンテンツが楽しめる、新時代のデジタルアルバム。フォトカードやブックレットといった特典は実物で付いてくる、“デジタル×リアル”のハイブリッドアイテムである。『Circus Funk』Weverse Albums ver.もCDと同じ全12曲を収録し、カンテレ・フジテレビ系2023年1月期ドラマ『罠の戦争』の主題歌になった香取×SEVENTEENのコラボレーション楽曲『BETTING』も収録。『BETTING』の楽曲制作には、SEVENTEENのメンバーで音楽プロデュースを担うWOOZI(ウジ)とプロデューサーのBUMZU(ボムジュ)が参加し、香取も制作段階から深く関わり、レコーディングにはSEVENTEENメンバーのJEONGHAN(ジョンハン)、MINGYU(ミンギュ)、SEUNGKWAN(スングァン)も参加し、国・世代・ジャンルの垣根を超えた唯一無二のスペシャルコラボが実現した。「香取慎吾 Weverse Shop」では、5月12日より予約販売をスタート。名前の語呂(シンゴ)にちなみ、全世界で1,405枚限定の特別アイテムとして販売される。名刺サイズパッケージの中には、撮り下ろしフォトカード(全10種)、アプリ読み込み用QRカード、ブックレットが同封。持続可能性に配慮した紙素材、ベジタブルインク、水性コーティングを採用し、サステナブルな仕様となっている。CD盤と同様、デザインはアートディレクター・小杉幸一氏が担当し、実物としての魅力と、アプリでの体験が融合した、“持って楽しい・見て楽しい”アイテムに。香取は「世界の皆さんにもアルバム曲を聞いていただきたいと思っていた時に、グローバルで発売している『Weverse Albums』とのコラボレーションにお声かけいただき、嬉しかったです。パッケージも可愛くて、素敵に仕上がりました。皆さん、楽しみにしてください」と紹介している。5月7日、Weverse公式Xでの“スポ(spo)”投稿を皮切りに話題となっていた日本人男性アーティストの参加予告。12日、香取のWeverse公式コミュニティと、Weverse Shopが同時オープンし、アルバム『Circus Funk』の「通常盤」「初回生産限定盤」「Weverse Albums ver.」の予約がスタート。特にWeverse Shopからは、世界190以上の国と地域への発送が可能となっており、香取にとって初の本格的なグローバル展開となる。Weverse公式コミュニティでは、アルバム制作の裏側やスペシャル動画も順次公開される。Weverse Japan代表のムン・ジス氏は、「Weverseは、アーティストとファンをつなぐだけでなく、アーティスト自身が必要な機能やサービスを自由に選び、カスタマイズできるよう進化しています。香取慎吾さんをWeverseにお迎えし、日本のアーティストとして初となるWeverse Albumsの発売をご一緒できることを大変嬉しく思います。今後もアーティストの持続可能な成長をサポートしてまいります」とメッセージを寄せた。(modelpress編集部)発売日:2025年5月28日(水)【構成品:実物】外箱アプリ読取用QRカード手書きメッセージ入りフォトカード(10種)ブックレット【構成品:デジタル】楽曲視聴が可能なトラックリストデジタルフォトカード(実物と同様の10種)画像コンテンツ(9種)【収録内容】01. COLOR BARS(feat. SHOW-GO)02. SURVIVE(feat. LEO from ALI)03. Circus Funk(feat. Chevon)04. 愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜(feat. Night Tempo)05. Full Moon(feat. 村田陽一)06. UNERI KUNERI(feat. Kroi)07. カツカレー(feat. 在日ファンク)08. TATTOO(feat. 中森明菜)09. 一億人の恋人(feat. 乃紫)10. 夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)11. Not Too Good Not Too Bad(feat. Yaffle)12. BETTING Shingo Katori×SEVENTEEN【Not Sponsored 記事】