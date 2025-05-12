TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´Ú¹ñ¤ÇÍè·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°¤ÊÁªµó±¿Æ°´ü´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤Î¸õÊä¤¬¥ê¡¼¥É¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Î¸õÊä¤é¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô
¡Ö¤­¤ç¤¦¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Íè·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°¤ÊÁªµó±¿Æ°´ü´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸õÊä¼Ô¤é¤¬Âè°ìÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Íè·î3Æü¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÏÈó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦¤«¤é¸ø¼°¤ÊÁªµó±¿Æ°´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÇÔ¤ì¤¿³×¿··Ï¡¦ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ»á¤¬ÆÈÁö¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¤Î½ÐÇÏ¼°¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡× ÍûºßÌÀ»á
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÇ®Ë¾¤ÈÌ¿Îá¤ËÉ¬¤º¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×

°ìÊý¡¢ÊÝ¼é·Ï¡¦Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÏÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÃ¶¡¢¸øÇ§¤·¤¿¸õÊä¤ò¶¯°ú¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅÞÆâ¤Ëº®Íð¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Áªµó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡× ¶âÊ¸Þ¬»á
¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤¬¡¢É¬¤º¾¡¤Ä¡×

º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¸õÊä¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£