RAYARD MIYASHITA PARKにて「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催。

POP-UP STOREでのグッズ先行販売や飲食店コラボの限定メニュー、来館スペシャルイベントの開催など、「ポムポムプリン」がMIYASHITA PARKを盛り上げます!

RAYARD MIYASHITA PARK「ポムポムプリン」コラボキャンペーン

開催期間:2025年5月16日(金)〜 6月15日(日)

RAYARD MIYASHITA PARKにて、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催。

2025年5月16日〜6月15日の期間中、RAYARD MIYASHITA PARKにさまざまな形で「ポムポムプリン」が登場します☆

POP-UP STOREで「ポムポムプリン」グッズ先行販売や飲食店との限定コラボメニューを販売するなど、盛りだくさんなキャンペーンです。

さらに、「ポムポムプリン」がRAYARD MIYASHITA PARKに来館する、スペシャルイベントも開催予定。

RAYARD MIYASHITA PARKで初披露となる新デザインの「ポムポムプリン」は、新鮮なカラーリングや意外性のある表情など、新たな魅力がたっぷり。

トレンドに敏感なZ世代にもぴったりの姿を見せてくれます!

ポムポムプリン POP-UP STORE in MIYASHITA PARK

販売期間:2025年5月16日(金)〜 6月15日(日)

販売場所:RAYARD MIYASHITA PARK South2F

キャンペーン期間中、RAYARD MIYASHITA PARK South2Fでは「ポムポムプリン」のPOP-UP STOREを開催。

「ポムポムプリン」の新デザイングッズが先行販売されます☆

ポムポムプリンのフードホール装飾

設置期間:2025年5月16日(金)〜 6月15日(日)

開催場所:South 3Fフードホール

※画像はイメージです

South 3Fフードホールを「ポムポムプリン」のデザインに装飾。

ガラス面に、新デザインの「ポムポムプリン」の姿が登場します!

館内飲食店で限定コラボメニューの販売

GRAN SOL TOKYO(North 3F)

販売期間:2025年5月31日(土)〜 6月15日(日)

販売店舗:GRAN SOL TOKYO(North 3F)、渋谷ワイナリー東京(North 3F)、天狼院カフェSHIBUYA(South 3F)、パンとエスプレッソとまちあわせ(South 2F)、MIYASHITA CAFE (South 2F)

※50音順記載

※メニューは各日用意数に達し次第終了

RAYARD MIYASHITA PARK館内の飲食店と「ポムポムプリン」がコラボレーション。

対象の5店舗にて、かわいらしい限定コラボメニューが販売されます。

渋谷ワイナリー東京(North 3F)

プレートメニューやドリンク

天狼院カフェSHIBUYA(South 3F)フードメニュー

「ポムポムプリン」の姿をあしらったフードに

天狼院カフェSHIBUYA(South 3F)ドリンクメニュー

飲み物など、思わず写真を撮りたくなるメニューが多数。

パンとエスプレッソとまちあわせ(South 2F)

ユニークなデザートもあり、「ポムポムプリン」のかわいらしさが詰まっています!

MIYASHITA CAFE (South 2F)

食べるのがもったいなくなりそうなメニューの数々は、写真映えすること間違いなしです☆

ノベルティ「オリジナルデザインのコースター」

対象店舗でコラボメニューを注文された方に、数量限定のノベルティをプレゼント。

オリジナルデザインのコースターは、全3種からランダムで1つもらえます。

どれも、ポップなカラーとユニークなデザインが特徴的です!

※ノベルティは無くなり次第配布終了

※画像はイメージです

ポムポムプリンがRAYARD MIYASHITA PARKに来館

開催日:2025年5月31日(土)

開催場所:RAYARD MIYASHITA PARK 館内・South 2F 吹き抜け広場

「ポムポムプリン」がRAYARD MIYASHITA PARKに登場し、来館者にご挨拶。

愛らしい姿を直接見ることができる、スペシャルイベントです☆

「ポムポムプリン」がMIYASHITA PARKを盛り上げるコラボキャンペーン。

RAYARD MIYASHITA PARKの「ポムポムプリン」コラボキャンペーンは、2025年5月16日〜6月15日まで開催です☆

