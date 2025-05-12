TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£·î7Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÅìÂçÁ°¡×±Ø¤ÇÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢¸ÍÅÄ²Â¹§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÀè¤Û¤É¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¸©À¸ºäÂ¼¤Ë¤¢¤ë¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ø²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹ÔÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤³¤Î°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿Æ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£