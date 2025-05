ゴールドウインの関西エリア初となる旗艦店「Goldwin Kyoto」が5月23日、京都にオープン

ゴールドウイン(Goldwin)の関西エリア初となる旗艦店「Goldwin Kyoto(ゴールドウイン 京都)」を2025年5月23日に京都市内にオープンします。Courtesy of Goldwin本店舗は、杉本博司氏、榊田倫之氏率いる新素材研究所が店舗デザインを担当。店内ではGoldwinの細部にまでこだわった日本の伝統的・普遍的な美しさが織りなす機能美を体現した製品を展開し、さらにブランドの可能性を引き出すための実験的なプラットフォーム「Goldwin 0(ゴールドウイン ゼロ)」もフルコレクションを取り扱います。

■「Goldwin Kyoto」空間コンセプト(新素材研究所より)長い時間を経て生まれる自然の造形美、悠久の時を経て折り重なる「地層」は、風によって風化し、自然物は大地に現れ、我々にその姿を見せてくれます。一方でGoldwinのプロダクトは、長い経験と着実な実績の上に、機能美を実現してきました。それは知識や知見の層「知層」の上に成り立っています。「地」あるいは「知」の層が折り重なるコンセプト「『チ』の集積」を掲げ、魅力ある素材とともに空間を紡ぎます。Courtesy of Goldwin空間は、中庭に向かって真っ直ぐに風が通るように構成し、敷地前庭から中庭まで床に石を敷き詰めることで連続性を持たせ、外から内へと誘い込むような演出をしています。店頭には風が運ぶ寓意に富んだあらゆるものを受けとめる象徴的な器として、大型の本御影石の器を配置しました。サロンでは床に敷いた絨毯に柳柄を採用し、色のゆらぎが見えるようにグラデーションを施したかすり染の糸を使って織り込んだ、ハンドタフトで仕上げています。Courtesy of Goldwinまた、壁面や建具にしなやかにたくましく伸びる桐と竹を用いることでブランドの躍進する姿を表現し、什器はブランドの起源を象徴するスキーをデザインモチーフとしてかたちに落とし込みました。時間の経過による風化を表現するために、前庭と中庭には肥留川石や木曽石などの美しい自然石を用いています。外から飛来する様々な種が景石や石積の陰に自然と根付き、芽吹き、変化していく姿に、風がもたらす自然の循環を感じてもらう庭を目指しました。新素材研究所が手がける国内初の京都店では、自然素材とプロダクトの協奏が、空間にそよぐ風とともに内外を緩やかにつなぎます。■「履物 関づか」との協業による、日本の伝統と現代の機能性が出会う限定製品販売Goldwinが掲げる“自然と都市をつなぐ”という思想と、京都・岩倉に店を構える「履物 関づか」の手仕事による履物づくりが出会い、日本の伝統と現代の機能性が出会う特別な一足が誕生しました。TAN/Courtesy of Goldwinデザインは、履物職人・関づか氏が展開する定番モデルをベースに、日本古来の履物文化を尊重しつつ、現代のライフスタイルに自然と溶け込むよう再構築されたもの。台には、上質な天然皮革を採用し、ソールには登山靴に用いられる優れたグリップ力と耐久性を誇るVibram Sole(ヴィブラムソール)を搭載。さらに、鼻緒部分にはアパレル生産工程で発生した残布を再利用し、環境への配慮と機能性、足をやさしく包み込むような設計を両立させました。履き心地と佇まい、その両方にこだわったこの一足は、日常生活に寄り添う機能性と、細部にまで宿る美意識が共存する製品です。BLACK/Courtesy of Goldwin品名:Goldwin/Hakimono sekizukaカラー:BLACK, TANサイズ:XS(22-23cm)、S(23.5-24.5cm)、L(25.5-26.5cm)、XL(27-28cm)上代:6万3,800円(税込)※本製品はGoldwin Kyotoで限定販売し、後日Goldwin Online Storeでも発売予定■「Goldwin Kyoto」詳細店名:Goldwin Kyoto(ゴールドウイン 京都)所在地:〒604-8065 京都府京都市中京区坂井町460番営業時間:月〜金 12:00 〜 19:00/土・日・祝 11:00 〜 19:00店舗面積:約54.7坪取り扱いアイテム:スキー・アウトドア・アスレチック・ライフスタイルウエア、アクセサリー、バッグなどGoldwinブランドの全カテゴリーを取り扱います。