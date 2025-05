【リボルテック アメイジング・ヤマグチ 初音ミク Fit Boxing Ver.】 近日予約開始 発売日・価格:未定

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ 初音ミク Fit Boxing Ver.」を近日予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、Nintendo Switchのゲーム「Fit Boxing feat. 初音ミク」に登場するスポーティな服装の初音ミクを、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品を近日予約開始することを発表しており、黄色い上着に白色のインナーを着用した初音ミクを一足先に確認することができる。

Art by 岩十 (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)Imagineer Co., Ltd.