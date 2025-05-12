「Fit Boxing feat. 初音ミク」より「リボルテック アメイジング・ヤマグチ 初音ミク Fit Boxing Ver.」が近日予約開始！
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ 初音ミク Fit Boxing Ver.】 近日予約開始 発売日・価格：未定
Art by 岩十 (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ 初音ミク Fit Boxing Ver.」を近日予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、Nintendo Switchのゲーム「Fit Boxing feat. 初音ミク」に登場するスポーティな服装の初音ミクを、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品を近日予約開始することを発表しており、黄色い上着に白色のインナーを着用した初音ミクを一足先に確認することができる。
【新製品情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) May 12, 2025
リボルテック アメイジング・ヤマグチ 初音ミク Fit Boxing Ver.
近日予約開始‼️
詳細は続報をお楽しみに。#海洋堂 #初音ミク #フィットボクシング pic.twitter.com/c8pUTTmpGF
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