東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2025年8月8日より期間限定のスペシャルドリンクが登場☆

今回は「ドリーマーズ・ラウンジ」の期間限定メニュー、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をモチーフにした「ワンス・アポン・ア・ドリーム スペシャルドリンク」を紹介していきます!

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリーム スペシャルドリンク」8月

© Disney

価格:各1,600円

販売期間:2025年8月8日〜2025年9月15日

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2025年8月8日よりディズニー映画『塔の上のラプンツェル』モチーフのスペシャルドリンクが2種類登場。

ディズニープリンセス「ラプンツェル」をイメージしたドリンクでかわいらしい雰囲気に☆

それぞれチョコレートで作られたお花がトッピングされています。

〜サンキスド・プリンセス〜(画像左)

グァバ・アップルジュース、カルピス、グレープジュース、レモンジュース、ピンクグレープフルーツシロップ、バタフライピーシロップ、ジンジャーエール、レモンアイス、みかん、ホイップ、チョコレート

グァバ・アップルジュースやグレープジュース、レモンジュースにカルピスの入った爽やかな「サンキスド・プリンセス」

スパイシーなジンジャーエールや、さっぱりとしたレモンアイスがアクセントになっています◎

層になったピンク、オレンジ、黄色のグラデーションも素敵☆

写真映えもするドリンクです。

〜トワイライト・フラワー〜(画像右)

マスカットジュース、ブルーベリージュース、グレープフルーツジュース、ブルーベリーシロップ、バタフライピーシロップ、ソーダ、スライスオレンジ、チョコレート、セルフィーユ

マスカットやブルーベリーの香りが楽しめる「トワイライト・フラワー」

ソーダのしゅわしゅわの炭酸が爽快で涼やか!

グラスの縁に沿ってトッピングされたオレンジも甘酸っぱくてドリンクとの相性も抜群です。

ディズニープリンセス「ラプンツェル」らしさでいっぱいの華やかなドリンク。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリーム スペシャルドリンク(8月)」の紹介でした☆

