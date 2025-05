東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2025年8月8日より期間限定メニューが登場!

今回は「ドリーマーズ・ラウンジ」の期間限定メニュー、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をモチーフにした「ワンス・アポン・ア・ドリームセット」を紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリームセット」8月

価格:8,000円

販売期間:2025年8月8日〜2025年9月15日

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

サンドウィッチ&オードヴル・巨峰のムース 塩クランブル添え・パテ・ド・カンパーニュとキャロットラペ・シャインマスカットのフルーツサンド・葡萄とマンゴーのタルトレット・黄桃と帆立貝のカクテル・白桃とオマール海老のアスピック・桃とヨーグルトのスープスコーン&デニッシュ・オリジナルプレーンスコーン・葡萄デニッシュパスタ・リングイネ しらすとアンチョヴィのアーリオ・オーリオ茗荷と梅のアクセントデザート・葡萄のシブーストとレーズンのバターサンドクッキーマスカットティーゼリーとマスカットソルベコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」を注文できます

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分といたします

ディズニーランドホテルのロビー階に位置する「ドリーマーズ・ラウンジ」

明るく開放的な空間で、優雅に軽食やアフタヌーンティーを楽しめます。

そんな「ドリーマーズ・ラウンジ」に、2025年8月8日からディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をモチーフにした「ワンス・アポン・ア・ドリームセット」が登場!

ディズニープリンセス「ラプンツェル」らしく、ところどころにお花をあしらった華やかで作品の世界観をたっぷりと楽しめるパスタとアフタヌーンティーのセットです。

スタンドの2段目に並ぶ葡萄デニッシュは、さりげなく「ラプンツェル」の髪の毛をイメージした細長くクロスしたデザインに、そしてデザートプレートには「ラプンツェル」の大きなアートも描かれ、劇中のキーアイテムでもあるランタンは立体的なものも☆

そのほか、夜空に浮かぶランタンをスウィーツやフルーツでユニークに表現しています。

セット全体で旬のフルーツ、桃や葡萄を使用し、「ラプンツェル」のドレスのカラーでもある紫やピンクでまとめられているのもファン心をくすぐります。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ワンス・アポン・ア・ドリームセット(8月)」の紹介でした☆

