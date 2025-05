ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、外出先でのペットボトルの“ぬるくなる”を解消できる、ディズニーデザイン「持ち運び便利なストラップ付きペットボトルクーラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「持ち運び便利なストラップ付きペットボトルクーラー」

© Disney

© Disney / Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,490円(税込)

サイズ:幅約10cm、奥行約9cm、高さ約19cm

重量:約358g

耐荷重(ストラップ):約700g(本体・カバーキャップの重量を除く)

主材:【本体】ステンレス鋼、【カバーキャップ】ポリプロピレン、【ストラップ】ポリエステル、【底カバー】シリコーンゴム、【滑り止めシート】シリコーンゴム

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※500ml、600mlのペットボトル保冷専用ですが、ペットボトルの形状によっては使用できない場合があります

※食洗機及び電子レンジ使用不可

※つけ置き洗いはしないでください

※金たわしや硬質のスポンジで洗浄しないで下さい。キズ・柄剥がれの原因となります

ステンレス真空二重構造で、ペットボトル飲料の冷たさをキープしてくれるペットボトルクーラー。

保冷・保温どちらもOKでペットボトルをスポっと入れて、そのまま飲むことができます!

500mlと600mlの両方をセットできるもうれしいポイント◎

底は安定感のあるシリコーン素材が使われています。

デザインは全部で4種類がラインナップ。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのペットボトルクーラー。

ベージュが基調の大人っぽいカラーに、「くまのプーさん」とお花のアートが☆

アートは淡い水彩タッチで表現され、さらに「くまのプーさん」のお鼻にはハチがとまっています。

ほのぼのとしたデザインにほっこり。

トイ・ストーリー

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのペットボトルクーラー。

前面には『トイ・ストーリー』に登場する人気キャラクターがずらり!

「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」はもちろん、「ジェシー」に「エイリアン」、「ハム」、「レックス」の姿が☆

「ウッディ」たちは手書き風タッチで表現されています。

スティッチ

『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「スティッチ」デザインのペットボトルクーラー。

ベージュに、ビビッドでカラフルなアートが映えてとってもオシャレ!

「スティッチ」がクレヨンでお絵描きをしている姿が愛らしく、アートの中には人形「スクランプ」のお顔も。

ベイマックス

「ベイマックス」デザインのペットボトルクーラー。

水着姿の「ベイマックス」のアートがユニークでインパクト抜群◎

頭にはスイムキャップ、ゴーグルも!

「ベイマックス」のコロンとしたフォルムにも癒されます。

ペットボトルがすっぽりと入って、セットも簡単にできます。

持ち運びに便利なストラップ付き。

どれも場所を選ばずに持てるシックなカラーなのも魅力的!

外出先でのペットボトルの“ぬるくなる”を解消できる、ディズニーデザイン「持ち運び便利なストラップ付きペットボトルクーラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

