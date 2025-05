料理本も出版！料理上手なスーパースター・ジェジュンの冷蔵庫に潜入！“激辛マニア”ぶりに驚愕

歌手キム・ジェジュンの料理の腕前が明かされた。

【画像】料理上手なのに…ジェジュンが結婚できないワケ

5月11日に放送されたバラエティ番組『冷蔵庫をお願い』(JTBC)では、ジェジュンがゲスト出演し、スーパースターの冷蔵庫を公開した。

今回の主人公は、“アジアのスーパースター”ジェジュンと、格闘家の秋山成勲(あきやまよしひろ、チュ・ソンフン)。チャン・グンソクを見た秋山は、「お前、なんでここにいるんだ」と驚き、笑いを誘った。また、秋山の『冷蔵庫をお願い』への出演はこれで3回目だという。

秋山は、チャン・グンソクが作ってくれた料理を何度も食べたことがあると話し、「うまいよ」と称賛。料理にかなり自信を持っている様子のジェジュンは、「料理本も何冊か出したことがある」と明かし、料理好きであることを語った。

『冷蔵庫をお願い』キャプチャ ジェジュン

そんなジェジュンの冷蔵庫には、赤いソースがぎっしり詰まっていた。辛い食べ物が大好きだという彼は、「韓国で辛いものは食べ尽くした」と“辛さ自慢”も披露。冷蔵庫の中のソースのひとつを指して、「辛さの最上級、辛ラーメンの200倍」と説明した。

興味本位でそのソースを味見したシェフたちは、あまりの辛さに驚愕。MCのキム・ソンジュとキム・プンは水をがぶ飲みし、「ヤバい、これはヤバい」と衝撃を受けた様子だったが、そのソースを使ってビビンバを食べると語るジェジュンに対し、再び度肝を抜かれた。

なおジェジュンは5月15日に新しいEP『Beauty in Chaos』をリリースし、カムバックする。さらに5月24〜25日、ソウルで『2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT "Beauty in Chaos" IN SEOUL』を開催し、ファンと再会する予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした7人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。