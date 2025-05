ザ・スマッシング・パンプキンズが、12年ぶりの来日公演を開催することを発表した。これまでに3000万枚以上のアルバムを全世界で売り上げ、グラミー賞2冠、MTVビデオミュージックアワード2冠、アメリカン・ミュージック・アワードなどを受賞。100万枚のプラチナディスク認定の『Gish』(1991)、400万枚のプラチナディスク認定の『Siamese Dream』(1993)、1000万枚のダイアモンドディスク認定の『Mellon Collie And The Infinite Sadness』(1995)、100万枚のプラチナディスク認定の『Adore』(1998)、50万枚のゴールドディスク認定の『Machina /The Machine Of Gold』(2000)といった輝かしい歴史を築き上げているザ・スマッシング・パンプキンズ。

オリジナルメンバーのビリー・コーガン、ジミー・チェンバレン、ジェイムス・イハにキキ・ウォンを加えた新体制で、25年ぶりとなる日本武道館公演を含む5公演を実施する。<ライブ情報>【名古屋】9月15日(月・祝)COMTEC PORTBASEOPEN 18:00 / START 19:00TICKETS|1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円※別途1ドリンクオーダー、※未就学児入場不可<問>キョードー東海 052-972-7466【東京】 9月17日(水)日本武道館OPEN 18:00 / START 19:00TICKETS|S席17000円 A席(税込/全席指定)15000円※未就学児入場不可<問>クリエイティブマン 03-3499-6669【大阪】9月21日(日)Zepp NambaOPEN 17:00 / START 18:00TICKETS|1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888【福岡】9月24日(水)Zepp FukuokaOPEN 18:00 / START 19:00TICKETS|1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可<問>キョードー西日本 0570-09-2424【広島】9月25日(木)広島文化学園HBGホールOPEN 18:00 / START 19:00TICKETS|S席17000円 A席15000円(税込/全席指定) ※未就学児入場不可<問>YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571クリエイティブマン会員先行:5/13(火)〜5/19(月)オフィシャル先行:5/20(火)12:00〜一般発売:6/21(土)企画・制作・招聘:クリエイティブマン協力:The Orchard詳しくはこちら: https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/ 公式サイト:https://smashingpumpkins.com/