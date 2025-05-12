ザ・スマッシング・パンプキンズ、12年ぶり来日公演決定
ザ・スマッシング・パンプキンズが、12年ぶりの来日公演を開催することを発表した。
これまでに3000万枚以上のアルバムを全世界で売り上げ、グラミー賞2冠、MTVビデオミュージックアワード2冠、アメリカン・ミュージック・アワードなどを受賞。100万枚のプラチナディスク認定の『Gish』（1991）、400万枚のプラチナディスク認定の『Siamese Dream』（1993）、1000万枚のダイアモンドディスク認定の『Mellon Collie And The Infinite Sadness』（1995）、100万枚のプラチナディスク認定の『Adore』（1998）、50万枚のゴールドディスク認定の『Machina /The Machine Of Gold』（2000）といった輝かしい歴史を築き上げているザ・スマッシング・パンプキンズ。
オリジナルメンバーのビリー・コーガン、ジミー・チェンバレン、ジェイムス・イハにキキ・ウォンを加えた新体制で、25年ぶりとなる日本武道館公演を含む5公演を実施する。
＜ライブ情報＞
【名古屋】9月15日（月・祝）COMTEC PORTBASE
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円
※別途1ドリンクオーダー、※未就学児入場不可
<問>キョードー東海 052-972-7466
【東京】 9月17日（水）日本武道館
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜S席17000円 A席（税込/全席指定）15000円
※未就学児入場不可
<問>クリエイティブマン 03-3499-6669
【大阪】9月21日（日）Zepp Namba
OPEN 17:00 / START 18:00
TICKETS｜1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円
※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可
<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888
【福岡】9月24日（水）Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円
※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可
<問>キョードー西日本 0570-09-2424
【広島】9月25日（木）広島文化学園HBGホール
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜S席17000円 A席15000円（税込/全席指定） ※未就学児入場不可
<問>YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571
クリエイティブマン会員先行：5/13（火）〜5/19（月）
オフィシャル先行：5/20（火）12:00〜
一般発売：6/21（土）
企画・制作・招聘：クリエイティブマン
協力：The Orchard
詳しくはこちら：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/
公式サイト：https://smashingpumpkins.com/
これまでに3000万枚以上のアルバムを全世界で売り上げ、グラミー賞2冠、MTVビデオミュージックアワード2冠、アメリカン・ミュージック・アワードなどを受賞。100万枚のプラチナディスク認定の『Gish』（1991）、400万枚のプラチナディスク認定の『Siamese Dream』（1993）、1000万枚のダイアモンドディスク認定の『Mellon Collie And The Infinite Sadness』（1995）、100万枚のプラチナディスク認定の『Adore』（1998）、50万枚のゴールドディスク認定の『Machina /The Machine Of Gold』（2000）といった輝かしい歴史を築き上げているザ・スマッシング・パンプキンズ。
＜ライブ情報＞
【名古屋】9月15日（月・祝）COMTEC PORTBASE
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円
※別途1ドリンクオーダー、※未就学児入場不可
<問>キョードー東海 052-972-7466
【東京】 9月17日（水）日本武道館
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜S席17000円 A席（税込/全席指定）15000円
※未就学児入場不可
<問>クリエイティブマン 03-3499-6669
【大阪】9月21日（日）Zepp Namba
OPEN 17:00 / START 18:00
TICKETS｜1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円
※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可
<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888
【福岡】9月24日（水）Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜1Fスタンディング17000円 2F指定席20000円
※別途1ドリンクオーダー、未就学児入場不可
<問>キョードー西日本 0570-09-2424
【広島】9月25日（木）広島文化学園HBGホール
OPEN 18:00 / START 19:00
TICKETS｜S席17000円 A席15000円（税込/全席指定） ※未就学児入場不可
<問>YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571
クリエイティブマン会員先行：5/13（火）〜5/19（月）
オフィシャル先行：5/20（火）12:00〜
一般発売：6/21（土）
企画・制作・招聘：クリエイティブマン
協力：The Orchard
詳しくはこちら：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/
公式サイト：https://smashingpumpkins.com/