「マイメロディ×スナイデル ホーム」のコラボアイテムで、おうち時間をかわいく過ごそ。ギフトにもおすすめ◎

ルームウェアブランド「 SNIDEL HOME(スナイデル ホーム) 」から、サンリオの人気キャラクター・マイメロディとのコラボアイテムが登場します。ルームウェアをはじめ、ぬいぐるみチャームやポーチなどがラインナップ。5月15日(木)より、全国店舗や各オンラインストアにて販売が始まりますよ。マイメロディとスナイデル ホームが初コラボ!2025年で50周年を迎えたマイメロディと、スナイデル ホームが初コラボ。トレンド感のあるアップルグリーンやレトロな赤のずきんをかぶったマイメロディと、ベビーピンクのカラーがかわいらしいマイメロディのお友達・マイスウィートピアノが揃ったコレクションです。

スナイデル ホームオリジナルのギンガムチェックで彩られたデザインのアイテムもあるので、ぜひお気に入りを見つけてみて。触り心地抜群のウェアアイテムの中から、どれを選ぶ?ひんやり涼しい接触冷感の総柄パジャマシリーズには、「【MY MELODY】総柄開襟シャツ」(税込8580円)、「【MY MELODY】総柄ショートパンツ」(税込7040円)、「【MY MELODY】総柄ロングパンツ」(税込8580円)がラインナップ。とろみのある肌ざわりが心地良いアイテムです。お花を摘んでいたり、ちょっと眠たそうな仕草をしたりと、いろんな表情のキャラクターが楽しめるデザインに注目してみて。3色展開で、ミントとギンガムチェック柄のレッドはマイメロディを、ストライプ柄のライトブルーはマイスウィートピアノをモチーフにしています。マイメロディとマイスウィートピアノが正面に大きくデザインされた「【MY MELODY】ニットプルオーバー」(税込8580円)は、袖口がスカラップになっているのがポイント。カラーによってキャラクターが異なるので、好きな選び方を楽しめますよ。ギンガムチェック柄ジャガードの「【MY MELODY】ニットショートパンツ」(税込7260円)は、左裾にキャラクターの名前ロゴ、右裾にリボンをデザイン。後ろポケットに刺繍された、キャラクターのお顔にも注目です。「【MY MELODY】ニットカーディガン」(税込9900円)は、マイメロディやねずみのフラットくん、いちごなどをモチーフにしたオリジナルのボタンがたまらなくかわいい!ボタンにはラメがほどこされており、華やかさもプラスされています。Vネックのベーシックな形&背面は無地で全体的にはシンプルなデザインだから、手持ちのアイテムと合わせやすく、着回しが利くのもうれしいですね。ふんわりとろけるような肌ざわりで薄手の「【MY MELODY】SETUP」(税込1万2100円)。プルオーバーはトレンドのヘンリーネックを取り入れ、ショートパンツは配色のラインがアクセントのスポーティなデザインに。とろんとした肌ざわりの「【MY MELODY】Tシャツ」(税込5940円)は、接触冷感でひんやり涼しい。袖口と裾に配色のメローデザインを入れたことで、シルエットもキュートなのがポイントです。雑貨アイテムはプレゼントにも贈りやすい◎上下にフリルがあしらわれたおしゃれなデザインの「【MY MELODY】ブランケット」(税込8140円)は、ベッドやソファのカバーリング、膝掛けなど、さまざまな用途に使えますよ。マイメロディとマイスウィートピアノのお顔がかわいい「【MY MELODY】ヘアクリップ」(税込3960円)は、キラキラのラメ入りデザイン。ヘアアレンジにはもちろん、ウェアやバッグに取り付けるなど幅広い使い方を楽しめます。ふっくらボリューミーな「【MY MELODY】ヘアターバン」(税込4400円)は、小さなフリルで色のコントラストを付けたデザインがかわいい。マイメロディとマイスウィートピアノのかわいさを、ふんわりとしたニットで表現したという「【MY MELODY】ぬいぐるみチャーム」(税込5500円)。ややラメ感のある糸を使っており、表面がほんのりキラキラと輝くのがポイントです。「【MY MELODY】ニットスリッパ」(税込5940円)は、マイメロディの耳やリボン、マイスウィートピアノのふわふわな毛並みなどを立体的に表現。ぬいぐるみチャームと同じ糸を使っているので、こちらも表面にほんのりとキラキラ感が出ているのが見どころです。「【MY MELODY】ポーチ」(税込4950円)は、裏側にファスナーが付いており、リップクリームやヘアピンなどの小物が入ります。こちらもぬいぐるみチャームやスリッパと共通の糸が使われているので、ほどよく輝くラメが楽しめますよ。一部店舗限定アイテムも要チェック!マイメロディとマイスイートピアノが仲良く並んでいる「【MY MELODY】ニットSETUP」(税込1万5840円)は、USAGI ONLINEと一部直営店舗限定のスペシャルなアイテム。ライトブルーが爽やかで、夏に向けたギフトとしてもおすすめです。限定セットアップの販売について発売日:5月15日(木)※USAGI ONLINEでは、同日正午から販売開始販売店舗:ルミネ新宿2店、JR名古屋高島屋店、ルクア大阪店、札幌大丸店マイメロ50周年にふさわしい、豪華なラインナップに注目スナイデル ホームとマイメロディの初コラボは、ルームウェアから雑貨と幅広いラインナップで、お気に入りのアイテムが見つかること間違いなしのコレクションですね。ルームウェアは半袖や接触冷感素材が使われていて、これからの季節に手放せなくなりそう。自分用はもちろん、大切な人へのプレゼントにぜひ活用してみてはいかがでしょうか。「スナイデル ホーム×マイメロディ」コラボアイテム 販売概要発売日:5月15日(木)※オンラインストアは同日正午発売店舗:全国直営店、スナイデル ホーム公式オンラインストア、USAGI ONLINE、ZOZOTOWN、楽天© '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660334