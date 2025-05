プルマン東京田町のビアテラスにて、スパイス香る本格タコスやクラフトビールに酔いしれるビアガーデン「TERRACE de TACOS(テラス デ タコス)」を開催。

ホテル2階にある、ファンダイニング「KASA」の心地よい風を感じるテラスで、本格タコスとクラフトビールを楽しめます☆

プルマン東京田町 ファンダイニング「KASA」TERRACE de TACOS(テラス デ タコス)」

期間:2025年年4月25日(金)〜9月30日(火)まで

時間:ランチ 12:00〜14:30 (L.O.14:00)、ディナー 17:00〜21:30 (L.O. 20:30)

料金:1人 7,500円(税込)

場所:ファンダイニング「KASA」(東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F)

アクセス:JR山手線 田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

※料金は税込、サービス料は含まれません

※天候が優れない場合は室内の席を用意

※ランチタイムとディナータイムで利用可能(同料金)

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」が、テラスで楽しむビアガーデン「TERRACE de TACOS(テラス デ タコス)」を開催。

香り高いスパイスが食欲をそそる本格タコスと、キリッと冷えたクラフトビールを味わえます。

期間中、ボリュームたっぷりのメキシカン料理をテーマに、ビアテラスプランが登場!

暑い夏、テラスで楽しむビアガーデンは、夜風が心地よいロケーションです。

異国情緒あふれるスパイスと、ジューシーな具材の織りなす本格メキシカンが夏を彩ります。

トルティーヤを片手に夜風にあたって、クラフトビールに酔いしれるひとときは、五感を刺激してくれること間違いなし☆

TERRACE de TACOS メニュー

フードメニュー:

タコス・カルニータス真鯛のセビーチェ ワカモレチリコンカンサラダアドバードチキンの串焼き サルサメヒカーナ

ドリンクメニュー:

ビール・ザ・プレミアム・モルツ・東京クラフトスパークリングワイン(フレシネ3種)・フレシネ ネグロ・フレシネ ロゼ・フレシネ ネバダワイン・赤ワイン/白ワインその他アルコール&ソフトドリンク・ジムビーム (ハイボール、オン・ザ・ロック、ミスト、水割りなど)・レモンサワー・茉莉花(ジャスミン焼酎)・オレンジジュース/ウーロン茶/ジャスミン茶

※席120分制 /フリーフロー L.O. 30分前

※+1,000円(税込)/1名にて、フリーフローメニューにウイスキー「Ao碧」とジン「六」を追加

「TERRACE de TACOS」で提供する「タコス・カルニータス」は、トルティーヤにほろりと崩れる豚肉をたっぷりとのせた王道のタコス。

フレッシュなサルサに、パクチーやライムの爽やかな酸味が絡み合い、ビールを誘う一品です!

「真鯛のセビーチェ ワカモレ」のマリアージュや「チリコンカンサラダ」、オープンキッチンで仕上げる「アドバードチキンの串焼き」など、メキシコの風を感じるメニューをラインナップ。

食べ応えのある料理が、上質な夜に遊び心を添えてくれます。

夏のビアテラスには欠かせないビールは「ザ・プレミアム・モルツ」をはじめ、「東京クラフト〈ペールエール〉」をフリーフローで提供。

3種のスパークリングワイン「フレシネ ネグロ/ロゼ/ネバダ」や香り高いジャスミン焼酎「茉莉花」、ウイスキー「ジムビーム」など、多彩なドリンクを心ゆくまで堪能できます☆

ジャパニーズクラフトジン「ROKU(六)」とウイスキー「碧Ao」も楽しめる、アップグレードプランの選択も可能です。

また、涼風が吹き抜けるテラス席はシェードを完備しており、陽射しの強い日中も快適。

天候が優れない場合は、店内の席が利用できるので安心です!

ディナータイム・ランチタイムともに同一料金で利用でき、予約だけでなくウォークインにも対応。

駅直結の好アクセスながら、開放的な空間で夏を堪能できるビアテラスプランを堪能できます☆

涼風吹き抜けるテラスで楽しむ、本格タコスとクラフトビールに酔いしれるひととき。

プルマン東京田町の「TERRACE de TACOS」は、2025年4月25日〜9月30日まで開催です!

