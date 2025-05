ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『ジュラシック・ワールド』 Lぬいぐるみ リアルVer.を紹介します!

セガプライズ『ジュラシック・ワールド』 Lぬいぐるみ リアルVer.

投入時期:2025年5月9日より順次

サイズ:全長約15×38×28cm

種類:全2種(BLUE、T.REX)

『ジュラシック・ワールド』シリーズで大人気の「T.REX」「BLUE」をリアルに再現したぬいぐるみがセガプライズから登場。

表面の模様や大きなツメやキバが再現され、躍動感を感じる動きで表現されています。

口を開いた「T.REX」と「BLUE」の表情もポイント。

全長約15×38×28センチと大きなサイズなので、インテリアとしても大活躍してくれます。

作品の世界観を楽しめる、存在感抜群なプライズです!

作中で活躍する「BLUE」と「T.REX」をリアルにデザインしたぬいぐるみ。

2025年5月9日より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ『ジュラシック・ワールド』Lぬいぐるみ リアルVer.の紹介でした☆

