横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「さがみ」に、期間限定の特別コース「日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェア」が登場。

横浜の夜景を一望する鉄板レストランで、料理長が山形で厳選した「米沢牛」と初夏を知らせる旬の恵みが楽しめます!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「さがみ」日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェア

期間:2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

時間:ランチ 11:30〜16:00(最終入店14:30)、ディナー 月〜土 17:30〜23:00(最終入店21:00)・日祝 17:30〜22:00(最終入店20:00)

メニュー名・価格:

・日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェアコース 30,300円(税・サ込)

・極上“米沢牛”ランチ 15,200円(税・サ込)

・伊勢海老・鮑 “米沢牛”ランチ 25,500円(税・サ込)

場所:鉄板焼「さがみ」(28F)

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ28階の鉄板焼「さがみ」に、山形県産の上質な厳選食材を取り入れた期間限定の特別コースが登場。

「米沢牛」が主役の「日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェア」を楽しめます☆

山形県の置賜盆地の豊かな自然に育まれ、繊細な味わいが国内外で高く評価されている「米沢牛」

地元で育てられた麦やトウモロコシを独自配合した飼料と、先人たちが長年にわたり築き上げてきた高度な飼育技術によって、丹念に育てられています。

細やかな霜降りと上品な脂の旨みが特長で、脂が溶け出す温度が低い「米沢牛」は、とろけるような食感。

まさに、極上の逸品といえる素材です!

横浜の煌めく夜景を一望できる最上階の贅沢な空間で、焼き手の熟練の技が光る鉄板焼とともに、旬の味覚を心ゆくまで楽しめます☆

日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェアコース

細やかな霜降りと上品な脂の旨み「米沢牛」と季節野菜

メニュー:

食前のお愉しみ山形のだしにじゅんさい 鱧と梅肉に塩水ウニ エディブルフラワーと蓮の葉の器あいなめとホワイトアスパラガスのソテー貝の出汁とおかひじきにキャビア6種類のさがみサラダ 将棋のパスタ季節の焼き野菜極上“米沢牛”サーロイン又ヒレ100g ”酒田”の赤ワイン塩御飯・味噌汁・香の物山形県産さくらんぼとさくらんぼのジェラート 将棋もろこしとチェリーソースコーヒー又紅茶

「日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェア」コースには「米沢牛」を主役に

山形のだしにじゅんさい 鱧と梅肉に塩水ウニ

山形の郷土料理「だし」と旬のじゅんさいを組み合わせた、のど越し爽やかな前菜や

あいなめとホワイトアスパラガスのソテー

魚を楽しめる料理なども用意。

山形県産さくらんぼとさくらんぼのジェラート

山形県産さくらんぼを使用した、初夏を感じるデザートもあり、山形の恵みを存分に堪能できる内容です!

「さがみ」の料理長 平塚が山形・米沢にて素材を厳選

今回の「日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェア」開催にあたり、その品質の素晴らしさを知る「さがみ」の料理長 平塚が山形・米沢を訪問。

信頼できる地元食肉公社の協力のもと競りに参加し、平塚自らが2頭の「米沢牛」を、確かな目利きで仕入れました。

そんな、選び抜かれた貴重な「米沢牛」を、心を込めて提供してくれます☆

選び抜かれた「米沢牛」を主役に、山形の恵みを堪能する特別コース。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「さがみ」の「日本名牛の旅 極上“米沢牛”フェア」は、2025年6月1日〜6月30日まで提供です!

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

