¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÉÔÈ¯¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¾¡Íø¡¡±óÆ£¹Ò¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·
¡Ú¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥àÀï¤Ç£²¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£±£¶Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡Û£±Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î£Ð£Ó£Ö¥¢¥¤¥ó¥È¥Û¡¼¥Õ¥§¥óÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¸åÈ¾£³£¶Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£