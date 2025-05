アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

「ディズニー ファンタスピーク」の英語初級者向けショートストーリーとして、ディズニーアニメーションの名作『バンビ』が新登場し、『バンビ』をモチーフにしたグッズが当たるアプリ内学習応援イベントもスタートしました☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」ショートストーリー『バンビ』

配信開始日:2025年5月8日(木)

40作品以上のディズニーやピクサーの作品を通じて英語が学べる、大人向け英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初級者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特長です。

飽きずに効率的に学習を続けられる機能として、ストーリーをまるごとリスニングできる「まとめ聞き」、「スピーキング評価AI」による発音チェック、ディズニー公式のメダルやアートを集める「コレクション」機能なども用意されています。

「ディズニー ファンタスピーク」では、ディズニーやピクサーの作品をベースとした学習コンテンツを毎月追加。

5月には、ディズニーアニメーションの名作『バンビ』の[ショート版]が新登場します。

[ショート版]『バンビ』は、1942年に公開のディズニーアニメーションの名作『バンビ』を、英語初級者の方にも学んでいただきやすい、やさしい英語にアレンジしたもの。

1話わずか1分程度で読める全9話構成で、英語に苦手意識がある方でも楽しく続けられる内容になっています。

コンパクトなボリュームなので読了しやすく、多読やスキマ時間の学習にも最適です☆

[ショート版]『バンビ』あらすじ

ある春の日、森で動物たちに囲まれながら「バンビ」と名付けられた子鹿が生まれました。

森の王様の血を引く「バンビ」は、友だちの「とんすけ」や「フラワー」たちとともに、さまざまなことを学びながら成長していきます。

「バンビ」はお母さんの死、山火事といった多くの試練を乗り越えながら、お父さんのあとを継いで、やがて森の王様になる日を目指して歩んでいきます……。

ミッキー&フレンズ、くまのプーさん、『アナと雪の女王』やプリンセス作品など、人気キャラクターのストーリーも充実

「ファンタスピーク」には、英語初級者の方にも学んでいただきやすい、[ショート版]の作品を多数収録。

各作品の単語数は、200語〜、英単語のレベルは、英検3級〜なので、無理なく、続けやすい、「これならできそう」「これならできるかも」を実感いただきやすい学習コンテンツです。

すべてのストーリーで、リスニング・単語・スピーキング学習ができるので、英語の「読む・聞く・話す」のすべてをバランスよく学べます。

『バンビ』をモチーフにしたグッズが当たる英語初級者向け学習応援イベント

開催期間:2025年5月8日(木)〜5月19日(月)

賞品・当選人数:

ステッカー ・抽選5名応募条件: 「物語を聞く」を5回学習『バンビ』英語版絵本: 2名(抽選)応募条件: 「スピーキング」を2回学習

「ディズニー ファンタスピーク」では学習のモチベーション向上を目的に、定期的に学習応援イベントを開催。

初級者向け学習応援イベントとして、学習回数に応じて応募できるプレゼント企画が実施されています。

2025年5月は『バンビ』の「英語版絵本」や、映画『バンビ』のキャラクターデザインのステッカーが抽選で当たります☆

英語初級者向けショートストーリーにディズニーアニメーションの名作『バンビ』が仲間入り!

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」に新たに追加された『バンビ』ショートストーリーの紹介でした☆

