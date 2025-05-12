¥¢¥¬¥ï¡õÆüÌî¡¢¥Ñ¥ó¥Ä²¼¤í¤·¤ÆÎ×ÀïÂÖÀª¡ª¡Ö¤À¤ìÊú¤±¡×¡ß¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01㎜¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤ò»£¤ê²¼¤í¤·
¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬½Õ¤Î¥»¥¯¥·ーº×¤ê °ü¤é¤Ê½ã¾ð¥Õ¥§¥¢¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¡Ê½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó2025Ç¯19¹æ¤è¤ê¡Ë
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ç·ÇºÜÃæ¤ÎÉðÅÄ¥¹ー¥Ñー»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤À¤ìÊú¤±¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ·ÇºÜÃæ¤Î»Ö´ô²Â°á»Ò»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01㎜¡×¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤À¤±¡×¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹Âç¹¥¤¤Ê¥®¥ã¥ë¡¦¥¢¥¬¥ï¤ÈÊª¸ì³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤ÏÆ¸Äç¤Î¥´¥Èー¡¢°ìÊý¤Î¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01㎜¡×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¸½ºß¤ÏÆ±Î½¡¢¸ß¤¤¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¤âÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎ¤À¤±¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüÌî¤ÈÅÚ²°¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀÄÇ¯»ï¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤ºÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î²á·ã¤ÊÀÉÁ¼Ì¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂÎ¤Î´Ø·¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¾å¼ê¤¯´Ø·¸¤¬È¯Å¸¤»¤º¡¢¸òºø¤¹¤ë¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÆºîÉÊ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡É°ü¤é¤Ç½ã¾ð¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬½Õ¤Î¥»¥¯¥·ーº×¤ê °ü¤é¤Ê½ã¾ð¥Õ¥§¥¢¡×¤È¤·¤Æ2ºîÉÊ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤¤¤¦¥³¥é¥Ü¥Þ¥ó¥¬¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¬¥ï¤µ¤ó¤ÈÆüÌî¤¬¥Ú¥¢¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡×¡ß¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×ÆÃÊÌ¥³¥é¥ÜÌ¡²è
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÊú¤±¤ë¥¥ß¤¬¹¥¤¡×6´¬¤È¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01㎜¡×2´¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹ØÆþ¤Î¾å¡¢ÂÓ¤ËÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë±þÊç·ô³Æ1Ëç¡¢·×2Ëç¤ò½êÄê¤Î°¸Àè¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿½¹þ´ü¸Â¤Ï5·î31Æü¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï7·î°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬ÊÔ½¸Éô¤è¤ê¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤ä¤è¤¯¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¨¥í¤¤¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤Ï¡ÖÃêÁª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇã¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
·ã¥¨¥í¥Ò¥í¥¤¥óÆóÂçµðÆ¬¡¦¥¢¥¬¥ï¡ßÆüÌî¡ªÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¾þ¤ë¤Î¤¬Øß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥¯¥·ーÇúÈ¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÆ±ºÊª¤ÏËÜÂÎ¤È¥¹¥¿¥ó¥É2ËÜ¡£ËÜÂÎ¤ò¶´¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¥Üー¥É¤¬¼«Î©¤¹¤ë¡£³¨ÊÁ¤ÏÍ¶¤¦¤è¤¦¤ÊÄ©ÀïÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥¢¥¬¥ï¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¤Ï¤º¤¬²¿¸Î¤«À©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡Ê¢¨¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏËÜÊÔÂè24ÏÃ°Ê¹ß»²¾È¡ËÆüÌî¤Î2¿Í¤¬¿²Å¾¤ó¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Î°ã¤¤¤ä¤Ï¤À¤±¤¿°áÁõ¡¢¥³¥é¥Ü¤é¤·¤¯·Ò¤¬¤ì¤¿¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¤º¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤¿²¼Ãå¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£
¡¡³¨ÊÁ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏËÜ»ï·ÇºÜ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¹ðÃÎ²èÁü¤ä¥³¥é¥Ü¥Þ¥ó¥¬¤ÎÈâ³¨¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¢¤È³ÆºîÉÊ¤Î¥í¥´¤¬Ã¼¤Ë¾®¤µ¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤è¤ê½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÄ¯¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¿§¤Î½ÐÊý¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢³Æ»á¤Î³¨¤ÎÉÁ¤Êý¤Î°ã¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Ë¤á¤ÆËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä18.2cm¡ß½Ä12.8cm¤ÎB6¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢B5È½¤Î¥ä¥ó¥Þ¥¬ËÜ»ï¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º¡£´ù¤Î¾å¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¸ø¤Ë¾þ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡Ä¡Ä¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÆâÍÆ¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥ÉËÜÂÎ¤È¥¹¥¿¥ó¥É2ËÜ¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥¢¥¬¥ï¤ÈÆüÌî¤¬¿²Å¾¤ó¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏËÜÂÎ¤ò¶´¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¡£ÆÃ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤à¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ËÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
2¿Í¤Î¤´Âº´é¡£É½¾ð¡¢É®Ã×¤Î°ã¤¤¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤
¤Ï¤À¤±¤¿À©Éþ¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¬¥ï¤µ¤ó¤ÏÁÍ·ÂÉô¤¬¥Á¥é¥ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤«¤Ê¤êºÝ¤É¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Ç¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥Ã¥«¡ª¡ª
¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ´À¡Ê¡©¡Ë¤¬¡Ä¡Ä¡£ÆüÌî¤ÏÁ´Ã¦¤®¡¢¥¢¥¬¥ï¤µ¤ó¤ÏÈ¾Ã¦¤®¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¬¥ï¤µ¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÂÀ¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥ìー¥¹ÉôÊ¬¤¬ºÙ¤ä¤«¤Ë¼êÉÁ¤¤µ¤ì¤¿ÆüÌî¤Î²¼Ãå¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤
Î¢Â¦¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤¬Å¾¼Ì¤µ¤ì¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ÅÍÍ
¸ü¤ß¤Ï¼ÂÀ£¤ÇÌó4mmÄø
¥Üー¥É¤ÏB6¥µ¥¤¥º¡£B5¥µ¥¤¥º¤Î¥ä¥ó¥Þ¥¬ËÜ»ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¾®¤µ¤Ê¥µ¥¤¥º´¶
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡É¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¢¥¯¥ê¥ë¥Üー¥É¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡É¤ÎÂåÊª¤À¡£¤·¤«¤·³¨¤«¤éÎ©ÂÎÊª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¨¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¾þ¤êÊý¤¬¤Ç¤¡¢Ä¯¤áÊý¤Ë¤âÉý¤¬½Ð¤ë¡£»î¤·¤Ë²ñ¼Ò¤Ç¼«ÀÊ¤ÎÎÙ¤Ë¾þ¤ê¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¤ä¤ì¤ÐÎ×ÀïÂÖÀª¤Î2¿Í¤ÈÌÜ¤¬²ñ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤È¤Î¤Û¤«¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ê¡©¡Ë½¸ÃæÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤³¤Á¤é¤ÏÃêÁª¤Î¾ÞÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ§Èó¿·´©¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÎ¾ºîÉÊÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¶²¤é¤¯ÊÒÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤é¤â¤¦ÊÒÊý¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤ËÆÉ¤ß»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶¯¤¯¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¤Õ¤È»ëÀþ¤ò¤º¤é¤¹¤È2¿Í¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤¦¡ª¤Î¤ÇÀµÄ¾½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤
(C)2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.