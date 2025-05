ファミリーマートに、全国の名店が監修する4種類の「うまい麺」が続々登場。

「さっぽろ純連」監修の冷し味噌坦坦麺や「大阪王将」監修の五目あんかけ焼そばが発売されるほか、定番の冷し麺もおいしくリニューアルされます!

ファミリーマート 名店監修「うまい麺」シリーズ

発売日:2025年5月13日(火)より順次

販売店舗:全国のファミリーマート約16,200店

※商品によって発売日が異なります

ファミリーマートが全国の有名店が監修する、4種類の「うまい麺」が登場。

「さっぽろ純連監修 冷し味噌担担麺」や「大阪王将監修 五目あんかけ焼そば」などのめん類が展開されます☆

ラインナップは本格的な暑さに備えた冷し麺のほか、ガッツリ食べたいニーズに応えるため、バリエーションを拡充。

冷し麺2種に加えて、あんかけ焼きそばや焼きラーメンも「うまい麺」に仲間入りです!

さらに、冷し中華やそば、うどんなど夏の定番の冷し麺をリニューアルして同日より順次発売。

麺・具材・つゆと、それぞれのバランスの黄金比を追求し、おいしくリニューアルされました。

バリエーション豊かな名店監修の「うまい麺」シリーズと、暑い季節に美味しい冷し麺が楽しめます☆

うまい麺 第1弾

発売日:2025年5月13日(火)

「うまい麺」の第1弾として「さっぽろ純連監修 冷し味噌担担麺」と「大阪王将監修 五目あんかけ焼そば」が発売されます!

「さっぽろ純連」は、ファミリーマートおなじみのコラボレーションとなっている、北海道を代表する味噌ラーメンの名店。

「五目あんかけ焼そば」を監修する「大阪王将」は、2024年に「絶品!とろたま弁当」で天津炒飯を発売し、人気を博した名店です。

さっぽろ純連監修 冷し味噌担担麺

価格:598円(税込)

発売地域:全国

札幌の人気ラーメン店「さっぽろ純連」が監修した冷し担担麺。

コシのある中太麺に、さっぽろ純連監修の味噌と、胡麻の香ばしい風味が広がる特製だれが合わてあります。

具材には花椒の香りをきかせた肉そぼろや、もやし、ゆで卵などをトッピングした冷たい麺です☆

大阪王将監修 五目あんかけ焼そば

価格:646円(税込)

発売地域:全国

中華専門店「大阪王将」監修のあんかけ焼そばは、大阪王将の特製だれを使用。

特製だれを使った醤油とオイスターソースベースのあんが、野菜や海老、卵そぼろなどの様々な具材と絡まります!

麺は2回に分けて炒め、香ばしさとモチモチ感が楽しめるように仕上げられているのがポイントです。

うまい麺 第2弾

発売日:2025年5月20日(火)

2025年5月20日から発売する第2弾の商品には「博多焼きラーメン」と「冷し魚介豚骨まぜそば」が登場。

「博多焼きラーメン」は、福岡天神の人気とんこつラーメン店「Shin-Shin」の店主が監修しました。

「冷し魚介豚骨まぜそば」は、つけ麺ブームの火付け役と称される「頑者」が監修するうまい麺です☆

頑者監修 冷し魚介豚骨まぜそば

価格:598円(税込)

発売地域:全国

つけめんブームの火付け役「頑者」監修が監修するまぜそばは、ガッツリとした食べ応え。

コシのある中太麺に、頑者の人気メニューであるつけめんのたれを再現した、濃厚な味わいが特徴です。

魚介だしや豚ガラスープなどを合わせたたれが、チャーシュー・もやし・メンマなどの具材と麺によく絡みます☆

Shin-Shin店主監修 博多焼きラーメン

価格:550円(税込)

発売地域:全国

福岡天神の行列店「Shin-Shin」の店主が監修する焼きラーメンも「うまい麺」にラインナップ。

焼きラーメンは、「Shin-Shin」でも人気のある、博多屋台の名物料理です。

とんこつベースの濃厚スープにウスターソースを合わせ、ラードのコクや魚介の風味を感じられる味わいは「Shin-Shin」ならではの味。

麺は、すすりやすい細麺を使用しています!

夏の定番・冷し麺をおいしくリニューアル

発売日:2025年5月13日(火)より順次

「うまい麺」シリーズの発売に合わせて、2025年5月13日よりファミリーマート夏の定番・冷し麺が、より美味しくなって登場します☆

「定番!特製醤油だれ 6種具材の冷し中華」は、麺にたんぱく値の高い国産中強力粉を配合してコシをアップ。

つゆは濃度を上げ、ごま油の香りがしっかりと感じられる仕立てにしました。

「北海道産小麦の小麦粉使用 冷したぬきうどん/冷しぶっかけうどん」は、弾力に優れた北海道産中力粉や北海道産準強力粉を麺に配合し、コシをアップ。

つゆはだしの旨みを強化するため、昆布だしと鰹節だしの抽出温度を見直しました!

「石臼挽きそば粉使用 ざるそば」は、そば粉の粗挽き比率を調整し、歯切れの良い麺へとリニューアル。

そばつゆは、醤油のシャープな香りが感じられるような味わいに仕上げられています☆

定番!特製醤油だれ 6種具材の冷し中華

発売日:2025年5月13日(火)

価格:578円(税込)

発売地域:全国

※中部地区および宮崎県・鹿児島県・沖縄県では一部商品の仕様が異なります

王道の美味しさを追求した冷し中華は、中華麺に国産中強力粉を加えることで、コシをより感じられるようにリニューアル。

さらに、特製スープはごま油の比率をアップし、香ばしい風味を向上させました☆

2025年の冷し中華は、麺やほかの具材とも調和するように、細切りカットの豚ももチャーシューをトッピング。

こだわりの一品に仕上げられています。

北海道産小麦の小麦粉使用 冷したぬきうどん/冷しぶっかけうどん

発売日:2025年5月20日(火)

価格:430円(税込)

発売地域:全国

※販売地域によって商品名が異なります

冷したぬきうどん :北海道・関東・東海

冷しぶっかけうどん:東北・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・南九州・沖縄

冷しうどんは、北海道産中力粉と北海道産準強力粉を配合して、麺のコシがアップ。

昆布だしと鰹節だしを異なる温度で抽出し、だしの旨みがより感じられるつゆに仕立てられています。

石臼挽きそば粉使用 ざるそば

発売日:2025年5月27日(火)

価格:450円(税込)

発売地域:全国

ざるそばは、石臼挽きのそば粉を使用して、そばの香りが楽しめる味わいに。

そば粉の粗挽き比率をアップして、歯切れの良いそばにリニューアルされています。

さらに、専用のそばつゆは製造工程を見直して、醤油のシャープな香りがより感じられるようになっているのもこだわりポイントです☆

「うまい麺」のこだわりポイント、定番冷し麺のリニューアルポイントをイラストで解説

今回発売される発売する名店監修の「うまい麺」4種類の味付けや具材、麺のこだわりに加え、

冷し中華、うどん、そばの定番3種類のリニューアルポイントを収めたイラストを公開。

商品写真では伝えきれないそれぞれのこだわりに注目です。

めん類購入で次回使えるクーポンプレゼントキャンペーン

発券期間:2025年5月13日(火)〜2025年5月26日(月)

使用期間:2025年5月13日(火)AM7:00〜2025年6月2日(月)

対象商品:そば・うどん・中華麺・パスタ・焼麺などのめん類各種商品

※対象外商品:麺入りサラダ・生麺・袋麺・カップ麺・冷凍麺・グラタン類・お好み焼き類

対象のめん類を購入すると、レシートクーポンがもらえるキャンペーンを実施。

「うまい麺」シリーズをはじめとする対象商品を購入すると、次回購入時に対象のめん類全品が50円引きになるクーポンがもらえます!

有名店監修の「うまい麺」4種と、おいしくリニューアルした夏の定番・冷し麺が続々登場。

ファミリーマート 名店監修「うまい麺」シリーズは、2025年5月13日より順次展開です!

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示

※店舗によっては取り扱いのない場合があります

※宮崎県・鹿児島県・沖縄県では一部商品の仕様が異なる場合があります

