チェーンストア 24年度売上1.4％増 食品3.5％増
日本チェーンストア協会がまとめた2024年度（24年4月〜25年3月）のチェーンストア総販売額（47社・9479店）は12兆7643億円で、既存店前年比は1・4％増だった。
食品全体は3・5％増。うち農産5・8％増、畜産1・7％増、水産0・5％増、惣菜3・4％増、その他食品3・8％増。食品は節約志向で買上点数の減少が続いたが、店頭価格の上昇や農産品の相場高で売上が伸長した。
全国スーパーマーケット協会、日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会が発表した270社の既存店総売上高は12兆5843億円で前年比2・8％増だった。
食品合計は2・9％増で、生鮮3部門は2・7％増。うち青果5・4％増、水産1・2％増、畜産0・7％増。惣菜3・2％増、日配1・2％増、一般食品4・5％増。非食品0・2％増、その他2・3％増。
エリア別では北海道・東北1・7％増、関東3・5％増、中部2・2％増、近畿2・3％増、中国・四国3・1％増、九州・沖縄2・3％増。
保有店舗数別では1〜3店0・4％減、4〜10店1・5％増、11〜25店2・5％増、26〜50店2・2％増、51店以上3・1％増だった。