WNBA挑戦の山本麻衣、ウィングスと契約解除「次に向けてまたスタートしていきます！」

WNBAのダラス・ウィングスは5月12日(現地時間11日)、山本麻衣との契約を解除したことを発表した。

山本は2025シーズンに向けてウィングスとトレーニングキャンプ契約を締結。プレシーズンゲーム2試合に出場し、11日(同10日)のトヨタ自動車アンテロープス戦では6分11秒の出場時間で3得点1リバウンド1アシスト1スティールを記録した。

WNBAに挑戦した25歳のポイントガードは自身のInstagramを更新。「日本の皆さん沢山の応援ありがとうございました!ダラスウィングとの契約は今日で終わりました。次に向けてまたスタートしていきます!」と報告した。

